Во время заседания Рады у нардепа загорелся пульт для голосования: видео

Во время внеочередного заседания Верховной Рады у одного из народных депутатов загорелся пульт для голосования.

Инцидент произошел во время рассмотрения законопроекта по оптимизации сети и функционированию центров предоставления административных.

Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову пришлось прервать заседание парламента и объявить перерыв на 30 минут "по техническим причинам".

Видео: Правда Качуры/Telegram

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На кадрах из сессионного зала видно, как из пульта для голосования идет дым.

Нардепы говорят, что запах горелой проводки в сессионном зале был слышен еще утром. По данным СМИ, загорелся пульт народного депутата от "Слуги народа" Максима Тищенко.

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После замены пульта Рада продолжила работу.

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"Были технические проблемы с пультом, его заменили, работаем дальше", - сказал Разумков.

Ранее сегодня Верховная Рада приняла решение о выходе из карантина и теперь будет работать в обычном пленарном режиме.

Таким образом, с 18 мая Рада начинает работу в соответствии с календарным планом проведения третьей сессии девятого созыва, утвержденным постановлением Верховной Рады Украины от 16 января 2020 года.

Отметим, что за два карантинных месяца народные депутаты провели несколько внеочередных заседаний.

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