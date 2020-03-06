Вода для Крыма: в "Слуге народа" ответили на идею Шмыгаля

Люди в Крыму должны понимать, что Украина про них не забыла, считает нардеп Качура

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура поддерживает идею подачи воды в Крым, он считает, что такой шаг не будет уступкой России, передает PavlovskyNews.

"Крым – украинский, люди там – украинцы, поэтому мы должны для граждан снабжать воду… Это не будет признание аннексией Крыма. Люди должны понимать, что мы про них не забываем, потому что они украинцы", - заявил Качура.

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Напомним, активная дискуссия вокруг водоснабжения Крыма возобновилась после того, как эфире одного из телеканалов новый премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина может возобновить поставки воды на оккупированный полуостров. Позже у себя на странице в Facebook он уточнил свою позицию, отметив что Украина не имеет возможности возобновить водоснабжение до деоккупации полуострова. Однако во время часа вопросов к правительству Шмыгаль все же назвал условие, при котором Украина даст воду Крыму.

Как известно, Россия незаконно оккупировала Крым в марте 2014 года. В 2017 году Украина прекратила подачу воды на полуостров.

Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

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