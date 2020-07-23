Вода на Донбассе станет чище: фото визита Зеленского и Соммаруги

Президент Владимир Зеленский и швейцарский лидер Симонетта Соммаруга во время визита на Донбасс посетили коммунальное предприятие "Вода Донбасса", а также встретили гуманитарный груз из Швейцарии.

Реклама

Об этом сообщает ОПУ.

Украинский президент проинформировал свою коллегу, что данное предприятие обеспечивает питьевой водой около четырех миллионов жителей Донецкой области, в том числе украинцев, пребывающих на временно оккупированных территориях. А с 2014 года его объекты неоднократно обстреливались боевиками, из-за чего периодически прекращалась подача воды. Ухудшилось техническое состояние инфраструктуры предприятия.

"В этих обстоятельствах для нас чрезвычайно важной стала гуманитарная помощь со стороны Швейцарии. Десятки тысяч тонн химических реагентов для очистки, установки для обеззараживания питьевой воды и многое другое позволили предотвратить гуманитарную катастрофу в Донецкой области", – сказал Зеленский.

Глава государства приветствовал новую швейцарскую программу по поддержке предприятия "Вода Донбасса", которой только в этом году будут выделены 1,4 млн швейцарских франков (1,5 млн долл.).

Реклама

"Сегодня мы с мадам президентом встречаем гуманитарный груз из Швейцарии – это еще 17 грузовиков. 15 из них привезли химикаты и реагенты. Один доставит средства индивидуальной защиты в центральную больницу Славянска. А еще один – гидролизные аппараты для очистки воды в Волноваху и Мариуполь. Сегодня я искренне благодарю наших швейцарских друзей за важную и ценную помощь", – подчеркнул президент Украины.

В тренде Раде предлагают ввести наказание за пропаганду гомосексуализма – законопроект

В свою очередь Симонетта Соммаруга указала на важность поставок питьевой воды жителям региона, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы, особенно в условиях коронакризиса.

"Господин президент, я хотела бы искренне поблагодарить вас и ваше правительство за то, что вы и дальше позволяете швейцарской гуманитарной помощи проезжать в зоны, которые сегодня являются неподконтрольными украинскому правительству. Это демонстрирует вашу преданность гуманитарным принципам и понимание потребностей людей в регионе. Я очень рада, что мы смогли передать 300 тонн помощи для очистки воды и соответствующие приборы, которые помогут людям получить чистую воду. Господин президент, будьте уверены, что это не последняя гуманитарная помощь от Швейцарии – в сентябре мы планируем следующую большую партию. Швейцарский народ и правительство не оставят Украину", – сказала она.

Как сообщали новости "Сегодня", 21 июля президент Украины принял свою коллегу из Швейцарии в Мариинском дворце. Они провели переговоры сначала тет-а-тет, после чего в составе делегаций. Соммаруга отмечала, что ее страна может предоставить Украине поддержку, особенно в области экологии и инфраструктурных проектов. Также она видит большой потенциал в Украине для создания новых рабочих мест, борьбы с коррупцией, борьбы с изменением климата. Швейцарский лидер оценила усилия президента Украины для установления мира на Донбассе – она отметила, что Зеленский приложил немало усилий для окончания войны. По итогам переговоров Украина и Швейцария подписали ряд соглашений.

Видео: president.gov.ua

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама