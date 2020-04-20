Вода, право и обмен: названы темы новых переговоров ТКГ по Донбассу

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В среду, 22 апреля, по видеосвязи состоится очередной раунд переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе, на которой стороны-переговорщики будут решать ряд важнейших вопросов.

Об этом вице-премьер – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"Если я не ошибаюсь, это уже будет третье заседание ТКГ (а до этого, соответственно, четырех рабочих подгрупп: политической, экономической, гуманитарной и по безопасности) в таком формате", – говорит украинский переговорщик.

По его словам, в повестке дня гуманитарной подгруппы – очередной список обмена.

"В подгруппе по безопасности – новые точки разведения, прекращение огня и режим тишины. В экономической – вопросы водоснабжения и другие. В политической – продолжение дискуссий на тему правовых аспектов, которые описаны в Комплексе мер Минских договоренностей, как об этом сказал саммит (лидеров в Париже).

"То есть это законодательство, которое описано в восьми пунктах примечаний к пункту 11 Комплекса мер. А также возможная имплементация так называемой формулы Штайнмайера в закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который принят в сентябре 2014-го и действует по сей день", – подытожил вице-премьер.

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Напомним, ранее Резников рассказал сайту "Сегодня", почему нельзя называть имена кандидатов на обмен пленными .

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Интервью с Алексеем Резниковым: Россия скрывает реальную картину с пандемией на оккупированных территориях".

Алексей Резников Видео: Сегодня

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