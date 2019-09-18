"Водитель не мог меня не видеть": Гонтарева намекнула на неслучайность ДТП в Лондоне

Бывшая начальница Нацбанка рассказала, как ее сбили, и указала на одну странность

Валерия Гонтарева / Фото: Сегодня

В конце августа экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву в Лондоне сбил автомобиль. Бывшая чиновница не исключает, что это могло случиться не случайно.

Об этом она рассказала в интервью LB.ua.

Она напомнил, что ДТП произошло днем 26 августа в центре города.

"Я находилась на пешеходном переходе, когда меня сбила машина – она переехала мне правую ногу. От боли, я упала в обморок. У меня полностью вывернулись оба колена… Когда я очнулась, на месте уже была полиция. Потом приехала "скорая" и отвезла меня в госпиталь Сэнт Мэри на Паддингтоне, где я провела две недели. Это обычная служба, государственная. Это не страховка, всех отвозят и по "скорой помощи" лечат", – сказала Гонтарева и подчеркнула, что водитель не скрылся с места происшествия и удалось получить его имя и данные по машине.

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Экс-глава НБУ объяснила, почему это ДТП могло быть неслучайным.

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"От силы удара и боли отключилась просто. Когда пришла в себя, свидетели говорили, что он (водитель – ред.) меня видел. Я – нет, так как он выезжал из-за поворота. От поворота до середины пешеходного перехода, где он меня сбил, около 20 метров. То есть, не мог не видеть. Изначально для полиции это было обычное ДТП, но, разумеется, мы попросили полицию посмотреть все камеры, проверить бэкграунд водителя. Пока у нас этой информации нет, ждем от них рапорт", – подчеркнула она.

На вопрос о том, может ли быть это ДТП неслучайным, Гонтарева ответила: "Ждем отчет полиции, не знаю".

Как сообщали новости "Сегодня", спустя 10 дней после аварии Гонтарева показала видео из лондонской больницы. Бывшая начальница Нацбанка рассказала о многочисленных травмах и что передвигалась на инвалидном кресле. Также показала, в каких условиях проходила лечение.

Напомним, на днях у Гонтаревой случилась новая беда – сожгли ее загородный дом под Киевом. Подробней смотрите в сюжете:

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