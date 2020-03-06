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Воду пустить не получится: Шмыгаль уточнил свои слова по Крыму

6 марта, 09:26

Сергей Мартынец

Невозможно отделить воду для простых людей, чтобы она не попадала к российским военным

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил свои слова в эфире одного из украинских телеканалов, когда высказался за неперекрытие воды для украинцев в оккупированном Крыму. Он уточнил, что Украина не имеет возможности возобновить водоснабжение до деоккупации полуострова. Об этом он написал в Facebook.

Он считает, что страна должна заботиться и о тех украинцах, которые живут в условиях оккупации. Но в то же время невозможно отделить воду для простых людей, чтобы она не попадала к российским военным.

"Формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы. Например, вопрос подачи воды в Крым. В очередной раз хочу подчеркнуть, что правительство не забывает об украинцах, которые живут на территории временно оккупированного украинского Крыма. Мы хотим помогать этим людям. Мы хотим, чтобы они чувствовали, что мы заботимся о них. Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы – невозможно. Этот тезис потерялась в шуме студии. Позиция остается неизменной: мы хотели бы подавать воду нашим гражданам, но не можем и не имеем технической возможности делать это до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины", – написал Шмыгаль.

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Напомним, в апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому, когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала. А тем временем эколог-ученый, эксперт по управлению природоохранной деятельностью, научно-технический советник проекта "Чистый воздух для Украины" Максим Сорока объяснял, чем грозит запуск воды в Крым. Он считает, что это может нанести удар по экосистеме полуострова.

Как сообщали новости "Сегодня", на Форуме Age Of Crimea Forum 2020 президент Украины сделал важное заявление касательно оккупированного полуострова. Зеленский четко дал понять, что Крым не будут разменивать ради мира на Донбассе.

Видео: president.gov.ua

Все подробности в спецтеме Новый Кабмин

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вода Крым Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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