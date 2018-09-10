Воды оккупантам не видать: у Порошенко сделали жесткое заявление по катастрофе в Крыму

У РФ были возможности предотвратить экологическую катастрофу, но она этого не сделала и вся ответственность на ней, сказал Бабин

Украина не будет возобновлять подачу воды в оккупированный Крым для решения проблемы оккупантов с химической катастрофой в Армянске, пока Россия не прекратит оккупацию.

Об этом заявил в эфире ObozTV постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

По его словам, у оккупантов серьезные проблемы из-за нехватки воды и из-за этого пострадают целые отрасли экономики полуострова.

"Попытки восстановить поставки воды в связи с экологической катастрофой, произошедшей из-за пересохших кислотоотстойников нескольких предприятий, несостоятельны. У них были и есть все возможности заполнить их из других источников. Если оккупанты этого не сделали – вся ответственность возлагается на них", – сказал Бабин.

В то же время он отметил, что Украина серьезно взяла на контроль ситуацию с химической катастрофой, но в то же время Киев ни на каких основаниях не будет возобновлять водоснабжение Крыма до деоккупации полуострова.

"Проводятся соответствующие мероприятия, в частности мы инициировали соответствующие экспертизы перед органами экологической службы, проинформировали сегодня мониторинговые миссии международных организаций о действиях обнаглевших оккупантов по уничтожению экологии Крыма и Херсонщины", – подытожил чиновник.

Как известно, в апреле прошлого года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества. По данным исследований, причиной загрязнения в Крыму оказалось испарение содержимого кислотонакопителя, используемого заводом "Крымский титан". Читайте все подробности химической катастрофы в Крыму.