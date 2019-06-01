Военком вручал повестки депутатам во время заседания городского совета

Один из народных избранников Сергей Чемерис говорит – от армии не прячется

С сессии – в военкомат. Военком вручал повестки депутатам прямо во время заседания городского совета. Было это в Гостомеле и Ирпене Киевской области. Оказывается, здесь военнообязанные чаще всего игнорируют повестки и не проходят медкомиссию. Вот и пришлось вылавливать уклонистов прямо на рабочем месте.

Один из народных избранников Сергей Чемерис говорит – от армии не прячется. И уже был в военкомате.

Юрию Марчуку вручают повестку на сессии не впервые. В 2015 он считал это незаконным и тогда даже писал заявление в полицию. Но сейчас претензий нет.

"В принципе – ничего страшного не произошло. По факту явился. Все проверили. Надо будет – явлюсь еще. Я не считаю, что это что-то страшное", – говорит он.

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Военком ирпенско-бучанского военкомата Владимир Кондратенко говорит – решил идти на сессию, потому что явка призывников низкая.

"Это целесообразно, я считаю. И очень эффективно, так как это место, где собирается наша элита, и имеет влияние. Я думаю, что они должны, эти люди, быть примером патриотизма", – делится он.

Не идут, кроме депутатов, и ребята из Муниципальной стражи соседнего Ирпеня, говорит военком. Он ходил на сессию горсовета, но там не застал того, кого хотел. Но время есть. Призыв на службу продлится до 30 июня.

Как известно, с 1 апреля в Украине, согласно указу президента от 30 января 2019 года, начался призыв граждан на срочную воинскую службу.

Согласно документу, предполагается призвать на срочную воинскую службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в воинские части исполнилось 20 лет, и старших лиц, которые не достигли 27-летнего возраста и не имеют права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную воинскую службу.

Отметим, в Украине появился новый вид мошенничества по "отмазыванию" от призыва. Мошенники присылают сообщения якобы из военкоматов о мобилизации и за большую сумму предлагают "порешать" этот вопрос.

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