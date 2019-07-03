Военная помощь Канады Украине: эксперт рассказал, о чем надо договариваться

Эксперт рассказал, как Украина должна взаимодействовать с другими странами в плане военной помощи

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Достигнутые во время переговоров премьера Канады Джастина Трюдо и президента Украины Владимира Зеленского договоренности на поставку Киеву военной техники из Канады важны и нужны нашей стране.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Олег Стариков.

"Любые двухсторонние контакты со странами НАТО до того времени, когда Украина сама станет членом Альянса, выгодны Киеву. Кроме того, Канада является передовой страной мира, которая вооружена лучшими образцами вооружения. Что Украине необходимо? Сухопутная составляющая, а именно высокоточные системы разведки, уничтожения, снайперские комплексы. А также военно-воздушная составляющая – самолеты, ракеты, средства ПВО", – говорит Стариков.

По его словам, Украине нужна современная военная техника и помощь передовых стран. Но здесь важно определиться с тем, какая страна и чем может нам помочь.

"Надо выбирать: одна страна помогает одному виду вооруженных сил, вторая – помогает второму виду вооруженных сил. Нам необходимо, чтобы Генштаб определил, в модернизации какого вида и рода войск нам нужна помощь. Попросить, чтобы они предметно оказывали нам помощь. Было бы хорошо, если бы Канада помогла нам контрснайперскими системами в дополнение к тем, которые нам дают США, а также системами разведки и, может быть, даже военными дронами. Или же (если бы я был начальником Генштаба) попросил бы помочь средствами ПВО (самолеты или ПВО), связанными с зенитно-ракетными войсками или с радиотехническими войсками. Это большая программа, которая будет рассчитана на многие годы и будет дорогостоящей", – резюмировал эксперт.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Зеленский заявлял, что Украина заинтересована усилить сотрудничество с Канадой в военной сфере. По словам президента, это касается, в частности, канадской военной тренировочной миссии UNIFIER.

В свою очередь Джастин Трюдо отмечал, что Канада добавила Украину в список для продажи оружия. Он указал на то, что уже есть инвестиции со стороны канадских компаний в производство боеприпасов в Украине.

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