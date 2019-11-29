Военная помощь США: в Минобороны рассказали, что получили за последние месяцы

США продолжит оказывать Украине военную поддержку. Фото ОПЕНГРАФ.

С сентября по ноябрь 2019 года Украина уже получила военную помощь от США на сумму 43 млн долларов. Военная помощь Киеву предоставляется в форме исключительно имущества и услуг, а не средств. Об этом сообщило Главное управление военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины, передает hromadske.

"В период с сентября по ноябрь 2019 от США было получено оборудование связи, средства кибербезопасности, приборы ночного видения, медицинское оборудование, различные запасные части для технических средств, которые уже были получены, на общую сумму около 43 млн долларов в соответствии с предварительными договоренностями", – говорится в сообщении.

Также Генштабе сообщили, что полученное от США имущество было распределено между подразделениями Вооруженных Сил Украины в соответствии с планами распределения "с целью обеспечения эффективного обмена информацией и достижения совместимости с подразделениями Вооруженных Сил США и стран-партнеров".

Военная помощь, которую Соединенные Штаты предоставят в 2020 году, будет известна после ее одобрения Конгрессом, сообщили в Минобороны.

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Ранее сообщалось, что сенаторы Демократической партии США призвали Пентагон расследовать задержку военной помощи Украине. Поводом для этого стали подозрения в том, что президент США Дональд Трамп пытался использовать ее в качестве рычага давления на украинские власти.

Отметим, США восстановили всю военную помощь Украине как по линии Госдепартамента, так и по линии Пентагона.

Речь идет как минимум о 250 млн долларов по линии Пентагона, которые ранее были заморожены на время ревизии фондов. Кроме того, как сообщил помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, еще более 140 млн долларов будет ассигновано по линии внешнеполитического ведомства.

В конце августа американская газета Politico сообщила, что президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине.

Как отмечала газета, президент хотел убедиться, что эти деньги используются наилучшим образом с точки зрения интересов Соединенных Штатов. На время ревизии данные средства были заморожены. Позднее издание информировало, что Пентагон по итогам проведенного обзора пакета военной помощи Украине выступил за его сохранение.

Согласно данным Министерства обороны США, объем военной помощи, оказанной Вашингтоном Киеву с 2014 года, составил 1,5 млрд долларов.

Отметим, американские эксперты объяснили, насколько важна военная помощь США Украине.

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