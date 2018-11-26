Военное положение на 30 дней и не везде: в Раде намекнули на компромиссный вариант

Из-за агрессии России в Азовском море Верховная Рада может ввести военное положение лишь на отдельных территориях и всего на 30 дней. Об этом сообщил в Facebook народный депутат Борислав Береза.

По его мнению, военное положение не повлияет на президентские выборы в Украине.

"Из того, что я вижу, то компромиссным решением по военному положению будет его введение на 30 дней и лишь на ограниченной территории. Это даст возможность не влиять на выборы, не переносить даты, прекратить все инсинуации на этот счет и показать власти, чего она может добиться при ведения ВП", – написал Береза.

Нардеп добавил, что такую позицию поддерживают многие парламентарии.

Как мы писали, в свою очередь вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко также давала понять, что военное положение, которое СНБО рекомендовал ввести в Украине, не означает автоматической отмены выборов.

"Выборы будут. Военное положение не означает автоматической отмены выборов. Порошенко точно не боится Путина. ... Дорогие граждане, читайте, анализируйте и думайте", – сообщила она.

Смотрите сегодня выпуски телеканала "Украина": "Агрессия России в Азовском море: чем ответит Украина?" в 13:00, 15:00, 19:00 и 23:00".

Напомним, в связи с российской агрессией в Азове, президент Украины созвал силовиков на военный кабинет, где секретарь СНБО Александр Турчинов предложил ввести в Украине военное положение на 60 дней.

В итоге президент Украины Петр Порошенко попросил Верховную Раду рассмотреть вопрос о военном положении. "Принимаю решение поддержать предложение военного комитета, вынести на заседание СНБО соответствующее решение и обратиться с ним в Верховную Раду", – сказал глава государства.

Спикер парламента Андрей Парубий в свою очередь созвал внеочередной заседание Рады на 16:00, где будет рассмотрен вопрос о введении военного положения.

Читайте подробней хронику событий: Атака России на украинские корабли в Азовском море.