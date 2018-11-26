Военное положение не отменит выборы в Украине – Геращенко

Депутат уверена, что выборы состоятся даже в случае введения военного положения

Военное положение, которое СНБО рекомендовал ввести в Украине, не означает автоматической отмены выборов. Об этом заявила первая заместительница председателя Верховной Рады Ирина Геращенко.

Так первая вице-спикер прокомментировала заявления о том, что вопрос введения положения в Украине был поднят якобы ради того, чтобы отменить выборы.

"Выборы будут. Военное положение не означает автоматической отмены выборов. Порошенко точно не боится Путина. ... Дорогие граждане, читайте, анализируйте и думайте", – написала Геращенко на своей странице в Facebook.

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Как известно, в ходе заседания СНБО в ночь с 25 на 26 ноября было принято решение о введении военного положения в Украине - из-за действий Российской Федерации в Азовском море. Военное положение предлагается ввести на 60 дней.

Введение военного положения поддержал президент Украины Петр Порошенко. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что созывает для рассмотрения этого вопроса внеочередное пленарное заседание парламента 26 ноября на 16:00.

Ранее в пресс-центре командования ВМС ВС Украины сообщили, что российские военные захватили украинские катера на Азове. Украинские суда которые выходили из Керченского пролива. Во время захвата россиянами украинских кораблей ранения получили шестеро украинских военных.

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