Военное положение не помешает выборам: Порошенко внесет в Раду важный законопроект

Парламент на этой неделе может принять важные изменения в закон, которым введено военное положение

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона об изменениях в закон Украины "Об утверждении указа президента Украины "О введении военного положения в Украине", утверждение которого парламентом позволит провести выборы в объединенных территориальных общинах в тех областях, где введен особый правовой режим. Также соответствующий законопроект сегодня будет внесен и президентом Украины.

Законопроект № 9349 внесен 29 ноября народным депутатом Виктором Кривенко. Проектом предлагается дополнить закон об утверждении военного положения абзацем третьим следующего содержания: "Местные выборы, назначенные до вступления в силу настоящего закона, проводятся в порядке и сроки, установленные законом "О местных выборах". Закон вступает в силу со дня опубликования.

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В то же время спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил на сегодняшнем Согласительном совете, что президент Петр Порошенко внесет в парламент законопроект, который урегулирует вопрос проведения местных выборов на территориях с военным положением.

По его словам, в почти 40 созданных ОТО выборы под угрозой из-за введения военного положения, так как, согласно закону об особом правовом режиме, запрещается в таком случае проводить любые выборы, в том числе местные и в объединенных территориальных общинах.

"Во время консультаций было согласовано, что президент Украины сегодня внесет соответствующий законопроект, регулирующий это юридическое обстоятельство", – сообщил Парубий и рассчитывает на его принятие уже на текущей пленарное неделе.

Напомним, недавно Порошенко заявлял, что сделает все возможное, чтобы провести выборы в объединенных общинах. Глава государства подчеркнул, что, несмотря на угрозы российской агрессии, в Украине на сегодняшний день демократия не нарушена.