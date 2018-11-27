Военное положение: основные плюсы и вызовы для украинской армии

Введение военного положения в Украине является тактически правильным решением, которое поможет привести в боевую готовность подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) для усиления обороноспособности страны на ее южном и восточном направлениях.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

"Что касается конкретных действий и полномочий военных после объявления военного положения – это конкретика, которая является засекреченной. Было бы странно ожидать, что ВСУ объявят комплекс мер, которые они будут осуществлять для повышения боеготовности. Если говорить об общих аспектах, могу подтвердить, что действительно, по моей оценке, будет проверен резерв первой очереди. Речь идет о военнослужащих, которые прошли войну на Донбассе и приписаны к конкретным частям. То есть будут наращиваться боевые возможности частей. Также уверен, что будет проверена мобилизационная готовность в целом. То есть способность военкоматов и других местных органов власти к формированию мер по территориальной обороне и мобилизации личного состава в регулярные части и другие силовые ведомства. Что особо важно, будет также проработана система военно-гражданского управления, поскольку у нас впервые в истории вводится такое положение. Уверен, этот процесс будет очень интересный, но будет много вызовов, ведь такое происходит впервые. Соответственно, руководители на местах, особенно в регионах, будут изучать эти особенности военного положения, будут осознавать, что именно они должны делать в этот период. Будут прорабатываться определенные алгоритмы и т.д.", – объяснил он.

По словам эксперта, главным вызовом военного положения можно считать формирование органов военно-гражданского управления – органов управления территориями, на которых объявлен особый режим.

"В формировании военно-гражданских компонентов будут участвовать и центральные органы власти, и региональные. Считаю, что это и будет самым большим вызовом. Чтобы эти органы были готовы к реализации и мер отражения агрессии. Что же касается ВСУ, то у них все проще: у военных это происходит фактически на каждых учениях. Не открою никакого секрета, но во время любых военных учений (в том числе стратегических), в ВСУ прорабатываются вопросы мобилизации, призыва резерва и т.д. Для ВСУ и силовых ведомств это является обычной практикой. Для этого они готовятся постоянно. Для органов власти (региональных и центральных) это будет вызовом. Но, думаю, что это полезный процесс. Ведь мы видим, что Россия продолжает наращивать свои военные возможности, инфраструктуру, силы вблизи украинской границы. Поэтому Украине на всех уровнях надо быть готовой к самому худшему развитию событий. И это лучше проработать сейчас, нежели потом, когда "плохой сценарий" начнется, а мы будем неготовы к нему, что может привести к трагическим последствиям. Лучше это все проработать в течение 30 дней", – отметил он.

В этой связи Михаил Самусь назвал данное военное положение своего рода "учениями" для отработки требований и принципов, по которым Украина или отдельные территории должны действовать во время полномасштабной агрессии.

"Считаю, что с этой точки зрения решение о военном положении является очень своевременным и крайне полезным", – подытожил он.

Несколько иного мнения придерживается военный эксперт Олег Стариков. По его мнению, введение военного положения ситуацию в стране особым образом не изменит.

"Дело в том, что это все (комплекс мер по усилению обороноспособности и боеготовности. – Авт.) можно было сделать и без введения военного положения. У нас войска и так находятся в повышенной степени боевой готовности, ведь у нас идет война. Самое главное другое – почему именно военное положение вводится? Особенность его заключается в том, что оно вводится государством. Не Генеральным штабом, не ВСУ, а государством. Это принципиально важно. И в этом процессе будут задействованы Кабинет министров, центральные органы исполнительной власти и Генштаб как орган, в сферу ведения которого входит военный сектор. А в зоне, где будет реализовываться особый порядок, все берет на себя Генштаб. У военных должны быть написаны планы, обозначены оргработы и другие документы, которые нужно еще разослать на места, а облгосадминистрации должны это все выполнять. Но разработали ли их, никто не знает и никто, видимо, этим всем еще не занимался", – считает эксперт.

Он также подтвердил, что в целом для ВСУ и других украинских силовиков введение военного положения станет позитивом, поскольку можно будет увидеть, "как смогут провести призыв, как привлекут призывников первой очереди – людей, которых, как говорят, у нас 120 тысяч человек, и которые после вызова должны прибыть через сутки".

"Это – очень интересно, и сколько реально из 120 тыс. придет в воинские части или на призывные участки. Реально. Посмотрим. Нам говорят, мол, все хорошо, все готовы, а реально если придет половина из этого числа, считайте, что что-то удалось. А если придет 10% от основной массы, а другие разбегутся?! Это важно, чтобы не повторилась ситуация, которая была в 2014 году, когда объявили реальную мобилизацию, а никто не смог ее успешно провести. Поэтому тогда и были созданы добробаты. То есть, люди пошли воевать без государства защищать Родину. Такого не должно повториться. Дальше после введения военного положения нужно внести изменения в бюджет для увеличения финансирования Минобороны под введение этого особого режима", – резюмировал военный эксперт.

Области Украины, где введено военное положение

Напомним, 27 ноября Верховная Рада приняла закон, которым ввела в действие указ президента о введении военного положения на 30 суток.

Между тем, военный эксперт Михаил Жирохов уверен, что военное положение пойдет на пользу украинской армии. Так, при помощи 10 дополнительных боеспособных бригад Украина усилит свою обороноспособность на южном и восточном направлениях.

Кроме того, мы рассказывали о том, что произойдет, если вся власть перейдет военным. Силовики получат право изымать имущество для нужд обороны и контролировать всю публичную информацию.

Больше о введении военного положения в некоторых областях Украины читайте в материале сайта "Сегодня": Введение военного положения в Украине: хроника событий онлайн.