Военное положение в Украине: названа скрытая причина введения особого режима
Киев пошел на беспрецедентные меры для противодействия "шатуну" Путина, считает военный эксперт
Введение в Украине военного положения может быть отчасти связано с противодействием попыткам Кремля дестабилизировать ситуацию на украинской территории посредством проплаченных акций протеста и провокаций с участием большого числа людей.
Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.
"Не могу утверждать со 100-процентной уверенностью, но у меня есть такие подозрения, что Путин реализует другой план против Украины, и введение Киевом военного положения является одним из его элементов. Дело в том, что в указе президента Украины о военном положении есть пункт (который не четко прописан), в котором указано, что реализуется статья 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", где предусмотрены меры, которые необходимо принять. В этой статье один из пунктов – запрещение массовых акций: протесты, забастовки, митинги и т.д. И если РФ будет предпринимать дальнейшие попытки дестабилизировать ситуацию в Украине, то есть, раскачивать протестный потенциал с помощью своей агентурной сети или при содействии пятой колонны, с помощью "полезных идиотов" в органах власти и гражданских организациях, то это может привести к нежелательному столкновению, например, некоторых патриотических сил с властями. Этого, в принципе, Путин и добивается. А в соответствии с законом, массовые протесты будут уже противоправным действием. То есть в условиях военного времени такие акции не допускаются, они запрещены. Думаю, к этому все и идет", – пояснил военный эксперт.
При этом, как спрогнозировал Сунгуровский, в связи с Азовским кризисом Россия вряд ли пойдет на серьезное боевое обострение и обстрелам украинских целей на море и суши.
"Не уверен, что открытое противостояние будет дальше разворачиваться вплоть до боестолкновений, но в принципе такое использование Россией вооруженных сил (на Азове. – Авт.) – первые признаки экономической блокады. Такие же меры могут быть приняты РФ, например, в отношении Одессы в Черном море, если Путин почувствует, что его действия остаются безнаказанными", – уточнил он.
Как сообщалось, сегодня президент Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения на части территории Украины.
Ранее соответствующий закон был опубликован в "Урядовом курьере", что означает вступление в силу указа президента. В обнародованном изданием решении СНБО от 26 ноября отмечается, что военное положение вводится в Украине с 14:00 26 ноября до 14:00 26 декабря 2018 года.
Напомним, 26 ноября власти Украины пошли на радикальные меры из-за нового витка агрессии РФ против украинских кораблей в Азовском море. Президент Петр Порошенко издал указ на решение СНБО относительно особого правового режима в некоторых областях Украины. В итоге Верховная Рада ввела военное положение в 10 областях страны.
Ранее военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, почему военное положение пойдет на пользу украинской армии. Украина сможет легально сформировать до 10 боеспособных бригад для защиты от агрессии РФ, уверен он.
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