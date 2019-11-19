Военному из США предлагали стать министром обороны Украины

Александр Виндман. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Сотрудник Совета национальной безопасности Белого дома Александр Виндман, который считается связующим звеном с автором жалобы на президента США Дональда Трампа из-за давления на Владимира Зеленского, мог стать министром обороны Украины.

Об этом высокопоставленный член американской администрации рассказал во время публичных слушаний, которые комитет по разведке Палаты представителей проводит в рамках расследования импичмента Трампа.

Виндман утверждает, что предложение возглавить Министерство обороны ему поступило от на тот момент будущего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка во время визита в Украину на инаугурацию Зеленского в мае.

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"Он сделал это предложение три раза", — сказал сотрудник СНБ.

Несмотря на то, что он называет такую должность "честью", американец отказался от этого и уведомил о случившемся свое начальство и американскую контрразведку.

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"Это было довольно комично, когда меня просили рассмотреть предложение о том, чтобы стать министром обороны. Я не оставлял дверь открытой", – резюмировал он.

Напомним, что Виндман был среди тех, кто слушал июльский телефонный разговор Трампа с Зеленским и что он намеревался обвинить американского лидера в подрыве национальной безопасности.

Александр Виндман является этническим украинцем, который в четырехлетнем возрасте вместе с родителями эмигрировал в США, где у него сложилась военная карьера – он офицер Вооруженных сил США, а с 2008 года занимается военно-дипломатической работой.

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