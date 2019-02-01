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Военнопленный украинский моряк обвинил Москалькову в провокациях

Сегодня, 20:28

По словам Гриценко, российский омбудсмен пытается политизировать дело

Фото: ombudsmanrf.org (архив)
Фото: ombudsmanrf.org (архив).
Военнопленный украинский моряк обвинил Москалькову в провокациях //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/490/590/5c54905903714.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/490/590/5c54905903714.png Политика По словам Гриценко, российский омбудсмен пытается политизировать дело

Военнопленный украинский моряк Денис Гриценко, который удерживается в московском следственном изоляторе (СИЗО) "Лефортово", пожаловался на провокации уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Об этом написал в пятницу, 1 февраля, адвокат Николай Полозов на своей странице в Facebook.

Гриценко рассказал о действиях российского омбудсмена, когда Полозов вместе с адвокатом Владимиром Музюкиным посетили его в СИЗО.

"Неделю назад в камеру к Гриценко зашла омбудсмен Москалькова. Прямо с ходу начала спрашивать: "Ну вы (моряки) же там прорывались?". На что Денис ей ответил, что если даже российские судьи просят не политизировать дело, то зачем это делает омбудсмен, тем более в такой провокационной форме. Москалькова поспешно ушла", – сообщил адвокат.

Полозов добавил, что у моряка нет жалоб на здоровье.

"Находясь в камере, [Гриценко] делает физические упражнения, поддерживает себя в форме… Помимо физкультуры Денис заказал в библиотеке книги и много читает", – рассказал он.

По его словам, Гриценко удерживается в старом корпусе, где нет горячей воды.

Полозов добавил, что украинскому моряку не передают письма от родных, остальная почта "доходит с перебоями".

Напомним, 25 ноября 2018 года Россия обстреляла артиллерийские катера Военно-морских сил Украины "Никополь" и "Бердянск", а также рейдовый буксир "Яны Капу" в районе Керченского пролива. Корабли и весь экипаж – 24 человека – были захвачены в плен. Ранения получили шестеро украинцев. Позже всех моряков арестовали в крымских "судах" и перевезли в московские СИЗО. В январе им продлили арест до 24 апреля.

Подробнее о том, что произошло у Керченского пролива, и реакции Киева читайте в онлайн-репортаже сайта "Сегодня": Ответ Украины на агрессию России: хроника конфликта онлайн.

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Тег москва, моряки, СИЗО, Керченский пролив, Полозов, Москалькова

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