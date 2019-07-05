Военные на передовой не смогут проголосовать на выборах в Раду: в ЦИК назвали причину

Член Центризбиркома объяснил разницу меду президентскими и парламентскими выборами для голосования бойцов ВСУ

Фото: AFP

Пока кандидаты в депутаты обсуждают с избирателями свои стратегии, на линии соприкосновения на Донбассе военным не будут оборудованы спецучастки (в полевых условиях или воинских частях) для голосования. Если у военных и будет возможность отдать свой голос, то только в населенных пунктах. Об этом рассказал член Центральной избирательной комиссии Леонтий Шипилов.

Он объяснил, что на президентских выборах по запросу Министерства обороны были созданы такие спецучастки и бойцы ВСУ могли голосовать буквально на линии фронта в полевых военных палатках. Однако на парламентских выборах такой вариант не предусмотрен законом.

"На этих (парламентских – ред.) выборах, в отличие от выборов президента Украины, не создавались специальные участки для голосования военных на линии разграничения. Более того, мы подавали законопроект, чтобы этот вопрос урегулировать и предоставить такую возможность, но, к сожалению, он не был рассмотрен. Поэтому военные (если смогут) будут голосовать на обычных избирательных участках в населенных пунктах", – сказал Шипилов.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях ЦИК определила округа, где не смогут состояться парламентские выборы. Как и следовало ожидать, выборы не организовываются и не будут проведены в аннексированном Крыму, на временно оккупированных территориях Донбасса, и Центризбирком определил перечень одномандатных избирательных округов, которые останутся без выборов.

Отметим, что на президентских выборах бойцы, которые защищают Украину и противостоят агрессору на Донбассе, вполне спокойно отдали свои голоса. Настрой был позитивный: военные голосовали в хорошем расположении духа и шутили. Смотрите видео и фото, как голосовали военные на фронте в первом туре выборов 31 марта.

Во втором туре выборов 21 апреля сайт "Сегодня" вел трансляцию с одного из избирательных участков на фронте:

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