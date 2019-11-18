Военных прокуроров выводят "из-под крыла" Минобороны: Чумак раскрыл детали

Виктор Чумак. Фото: facebook.com/vik.chumak

Военных прокуроров уже выводят из-под подчинения Министерства обороны. Об этом главный военный прокурор Виктор Чумак сообщил в интервью "Армия.Inform".

"Точно уже не будет действовать прокурорский "призыв" через военное ведомство. Эти люди будут гражданскими и полностью перейдут в подчинение генеральному прокурору. Военная прокуратура будет входить в состав Генпрокуратуры, а не Минобороны", - сказал он.

По словам Чумака, все виды довольствия прокуроры будут получать в Генпрокуратуре, чтобы не было конфликта интересов.

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В то же время военные прокуроры продолжат работать над расследованиями дел о военных преступлениях, преступлениях в сфере национальной безопасности и обороны, в оборонно-промышленным комплексе, на госпредприятиях и в воинских формированиях.

Чумак напомнил, что реформирование прокуратуры предусматривает ликвидацию Главной военной прокуратуры и создание взамен Главной специализированной прокуратуры. Также должны быть ликвидированы военные прокуратуры в регионах – на их базе будут созданы спецпрокуратуры.

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"Завершится процесс формированием специализированных прокуратур гарнизонов. Причем мы проанализируем, где в них есть необходимость, а где – нет", - сказал Виктор Чумак.

Как сообщали новости "Сегодня", Верховная Рада приняла закон о реформировании ГПУ. Теперь ведомство будет называться Офисом генпрокурора, для назначения на должность генпрокурора теперь обязательно нужно иметь юридическое образование. Также будет ликвидирована военная прокуратура.

Ранее генпрокурор Руслан Рябошапка прогнозировал, сколько времени продлится реформа прокуратуры. Он считает, что максимум эта реформа затянется года на два.

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