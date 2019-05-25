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Военный эксперт о решении НАТО сменить стратегию: российский фюрер "победил"

25 мая, 11:58

Тымчук считает заявление Столтенберга официальным началом "холодной войны"

REUTERS/Evgenia Novozhenina
REUTERS/Evgenia Novozhenina.

Наконец Североатлантический Альянс полностью пришел в себя и начал реагировать на военную угрозу со стороны России на концептуальном, а не лишь на рефлекторном уровне.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на этой неделе военные эксперты НАТО приняли решение о новой военной стратегии для альянса, что позволит "полностью подготовиться к обороне и гарантировать стабильность". Официальная причина – угроза со стороны России и "другие вызовы".

"О том, что де-факто началась новая "холодная война", я говорил в 2015-м. Теперь она наступила "официально", – пишет военный эксперт.

"В НАТО "скушали" войну против Грузии и оккупацию части ее территории, "скушали" начало военной агрессии против Украины и оккупацию Крыма и части Донбасса, появление целых соединений российских войск на западных кордонах РФ и массы войск в Крыму, размещение носителей ядерных зарядов (а может, и самого ядерного оружия) в том же Крыму и Калининградской области, российскую агрессию в Черном и Азовском морях, разрушение Москвой международной правовой договорной базы в сфере безопасности, и т.д., и т.п. "Скушали" даже тот факт, что уже в конце 2014 года Кремль в своей новой военной доктрине назвал НАТО главной угрозой для национальной безопасности РФ", – продолжает Тымчук.

Он посетовал, что попытки США и стран Балтии открыть партнерам по альянсу глаза на реальность особого восторга в Европе не вызывали.

"Но Путин все же добился своего. После многих лет титанических усилий и грабежа своего народа и своей страны в пользу фуфловой мощи ВС РФ, он получил столь желанную "холодную войну" как фактор консолидации табунов российских хомячков против "агрессивного блока НАТО". Маленький (во всех смыслах) российский фюрер на данном этапе победил. По крайней мере, ему так кажется", – резюмировал военный эксперт.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что НАТО готовится к кибервойне. По его словам, альянс не будет ограничиваться только кибернетическим ответом и готов принимать "весь спектр мер".

А тем временем главком НАТО объяснил, как США будут поддерживать Украину.


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Тег Путин, НАТО, стратегия, угроза, Столтенберг

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