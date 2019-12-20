Военный эксперт поймал Путина на лжи об оружии боевиков "Л/ДНР"

Владимир Путин / Фото: Reuters

Президент РФ Владимир Путин явно соврал на итоговой пресс-конференции, когда заявил, что боевики т.наз. "Л/ДНР" получают военную технику от "симпатизирующих стран".

Об этом военно-политический эксперт Александр Коваленко (Злой Одессит) пишет на своей странице в Живом журнале.

Эксперт напомнил Путину, что еще в 2017 году суд Европейского Союза признал поставки российского оружия на Донбасс.

"Но даже не это самое главное, – пишет Злой Одессит. – Когда речь идет о поставках оружия, особенно в странах, в которых есть определённая унификация, например как у Украины и России, а именно – вооружения постсоветской эпохи, то для неспециалиста определить происхождение этого оружия сложно".

Эксперт уверен, что многие до сих пор не могут отличить танк Т-64 от Т-72 или автомат АК-74 от АК-102. Но есть виды вооружений, которые имеют четкое происхождение исключительно в лонах гибридной 1/9-й суши, пишет он.

"Среди присутствующих на Донбассе видов вооружений и техники можно обнаружить весьма специфические образцы, такие как БПМ-97 "Выстрел" – он же КамАЗ – 43269. Автомобиль, находящийся на вооружении подразделений ВС РФ, успешно уничтожаемый в энном количестве под Дебальцево", – продолжает Коваленко.

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Или ГАЗ-3937 "Водник", находящийся на вооружении лишь России и Уругвая.

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Или ЗРПК "Панцирь-С1", ставший визитной карточкой современных российских противовоздушных средств обороны малого радиуса действия.

"Ну, или даже банально снайперская винтовка ОРСИС Т-5000, производимая в России и являющаяся сейчас одним из тех образцов, которые пиарят чуть ли как не "имеющая аналогов в мире", – иронизирует Злой Одессит.

"Собственно, можно долго продолжать, но не французских или же немецких образцов, или же каких либо иных, в этом списке не найти. Все в основном российского производства", – подытожил военный эксперт.

Напомним, на пресс-конференции Владимир Путин назвал "исконно русские земли" в составе Украины.

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