Военный эксперт рассказал, как Украина может противостоять России на Азовском море

Сегодня, 10:23

Украина должна использовать варианты от международного давления до асимметричных действий

РФ усиливает свое присутствие в Азовском море. Фото: facebook.com/chf.press
РФ усиливает свое присутствие в Азовском море. Фото: facebook.com/chf.press

Работа по защите интересов Украины в Черном и Азовском морях – чрезвычайно сложный вопрос, есть много вопросов к руководству государства и Вооруженных сил. Что делать с ситуацией в этих акваториях. Об этом, комментируя российскую блокаду на море, рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец, передает "Апостроф" .

"Демонстративное блокирование Россией портов, что наносит экономический вред, – вопрос уже стратегический. Думаю, с одной стороны, надо прибегать к дипломатическим и международным средствам давления на Россию, а возможно, надо использовать более жесткие меры в рамках Сил специальных операций, чтобы отбить желание россиян так действовать. Это достаточно рискованно, и любые действия нужно оценивать через призму эффективности, стоимости и дальнейших последствий. Пока что отстаивать свои интересы в Азовском и Черном морях действительно сложно", – сказал он.

По мнению эксперта, бороться с россиянами в формате симметричного противодействия мы не можем.

"Мы должны использовать варианты от международного давления до асимметричных действий. Надо искать такие болевые точки, которые, возможно, находятся не в акваториях Черного и Азовского морей и заставят россиян вести себя по-другому. Но пока что военно-морская составляющая не находится в динамичном развитии", – сказал Згурец.

Ранее МИД Украины заявил, что Киев не будет разрывать соглашение с Россией по Азовскому морю, так как Москва может заявить о территориальном споре с Украиной. 

Отметим, что вопрос о денонсации соглашения стали все чаще задавать в Украине после начала агрессии российского флота и блокирования украинских портов. Сайт "Сегодня" разбирался, почему Украина проспала ползучую аннексию Азова Россией. Эксперты говорят, что действия Москвы в Азовском море нужно немедленно нейтрализовать, сохранив право Украины на коммерческий транзит через Керченский пролив.
Россия, Черное море, азовское море, згурец

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