Военный эксперт считает маловероятным, что Boeing-737 был сбит Ираном

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

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Поражение Boeing-737 компании МАУ над Тегераном средствами ПВО Ирана является маловероятным, поэтому общественности не стоит спешить с выводами, а нужно дождаться результатов расследования авиакатастрофы.

Об этом военный эксперт Олег Стариков рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Прежде чем делать какие-либо выводы, я все же рекомендовал бы дождаться результатов расследования. 99% авиакатастроф в мире расследуются, истину находят. Найдут и в данном случае. Самолет соберут по кусочкам, как это сделали со сбитым над Донбассом Boeing и точно скажут, где было воздействие, какого рода это воздействие и так далее", – сказал Олег Стариков.

Однако, по его мнению, на данный момент, с учетом имеющейся информации поражение самолета средствами ПВО Ирана выглядит маловероятным.

"Логика на данном этапе проста: мне сложно представить, что какой-то командир в мотивированной, высокодисциплинированной армии Ирана мог поступить самовольно, нарушить приказ и дать команду на поражение. А если приказ на поражение был, то возникает другой вопрос: почему тогда Иран всячески содействует расследованию, даже американцев допустил – давайте, расследуйте? Ведь в таком случае он был бы заинтересован в сокрытии истины", – сказал Стариков.

В то же время эксперт отметил, что остается без ответа и ряд других важных вопросов. В частности, почему с самолетом не было связи сразу после взлета, по какой причине экипаж не отреагировал на предполагаемое возгорание двигателя, по какой причине не было сигналов о внештатной ситуации.

"Это, на самом деле, самые важные вопросы, ответы на которых являются ключом к расследованию", – сказал эксперт.

По словам Старикова, если расследование установит, что причиной катастрофы была все же атака ПВО Ирана, страну ожидают серьезные санкции.

"Конечно, в таком случае Ирану предъявят, что государство не контролирует свое высокотехнологическое оружие. Такие санкции объявят, что мало не покажется", – сказал эксперт.

Напомним, ряд зарубежных СМИ сообщили, что самолет компании МАУ, следующий рейсом из Тегерана в Киев был сбит через несколько минут после взлета двумя ракетами комплекса "Тор-М1" . Как известно, 29 ЗРК "Тор-М1" и 1200 ракет 9М331 к ним были поставлены Россией Ирану в 2006 – начале 2007 года.

Также сообщалось, что было опубликовано возможное видео поражения ракетой украинского Boing , падения и взрыва авиалайнера.

Кроме того, напомним, что премьер Канады Джастин Трюдо и премьер Великобритании Борис Джонсон прямо заявили, что украинский самолет мог быть сбит ракетой класса "земля – воздух".

При этом добавим, что глава иранского управления авиации назвал версию с ракетой ненаучной .

Сайт "Сегодня" внимательно следит за всеми событиями вокруг трагедии в Тегеране. Более детально об этом читайте в специальной хронике "В Иране разбился украинский пассажирский самолет: все подробности, фото и видео".

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

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