Военный комитет НАТО проведет заседание в Украине в 2020 году

/ Фото: Офис Президента Украины

В Украине состоится выездное заседание Военного комитета НАТО на базе Национальной академии сухопутных войск (НАСВ). Об этом в Facebook сообщил начальник НАСВ Павел Ткачук.

По его словам, выездное заседание состоится в конце марта.

"Получил информацию от Миссии Украины при НАТО о том, что в конце марта следующего, 2020 года на базе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и подчиненных воинских частей состоится выездное заседание Военного комитета НАТО. Для нас это особая честь и одновременно огромная ответственность. Коллектив академии приступил к подготовке этого важнейшего мероприятия международного сотрудничества Украины и ее Вооруженных Сил, чтобы достойно представить нашу страну", – заявил Ткачук.

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Военный комитет – высший военный орган НАТО, который является основным источником военных консультаций для Североатлантического совета по военной политике и стратегии. Комитет несет ответственность за перевод политических решений, которые принимает Североатлантический совет, в военное направление. Именно этот комитет разрабатывает меры, которые считаются необходимыми для обороны Альянса, и принимает решение относительно военных действий. Он также разрабатывает стратегическую политику и концепции и готовит ежегодную долгосрочную оценку сил и возможностей стран и регионов, угрожающих интересам НАТО. Военный комитет состоит из старших военных офицеров (обычно 3-звездных генералов или адмиралов) из стран НАТО, которые являются постоянными военными представителями своих стран в НАТО. Таким образом, они представляют начальников генеральных штабов своих стран.

Ранее сообщалось, что Украина сможет рассчитывать на помещение в брюссельской штаб-квартире Североатлантического альянса. Это станет возможным благодаря добровольному взносу из украинской казны в бюджет военного блока.

Напомним, что на экспертной конференции NATO Engages, которая прошла 3 декабря в Лондоне, генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что Украина обязательно вступит в альянс, но никаких сроков для этого не определено. По его словам, в НАТО сейчас сосредоточены на помощи Киеву в рамках евроатлантической интеграции и модернизации армии.

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