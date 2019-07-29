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"Воины новой формации": Зеленский поздравил элитный спецназ ВСУ с праздником

Сегодня, 10:09

Силы спецопераций сегодня празднуют свой профессиональный праздник, и глава государства отметил их важность

Спецназ ССО. Фото: facebook.com/usofcom

Спецназ ССО. Фото: facebook.com/usofcom

"Воины новой формации": Зеленский поздравил элитный спецназ ВСУ с праздником https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%A1%D0%9E,%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BD%D0%B0%D0%B7 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%A1%D0%9E,%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BD%D0%B0%D0%B7 Политика Силы спецопераций сегодня празднуют свой профессиональный праздник, и глава государства отметил их важность

Президент Владимир Зеленский поздравил армейский спецназ ВСУ – Силы специальных операций (ССО) – с профессиональным праздником. Об этом говорится в его обращении к спецназовцам, опубликованном на сайте Министерства обороны.

"Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Сегодня ССО не просто род войск, прежде всего это воины новой формации с особой философией, стилем жизни и условиями боевой деятельности", – говорится в поздравлении.

Зеленский отметил, что отличительно чертой спецназовцев является дух братства и преданности, отваги и смелости.

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"В силу специфики своей деятельности, военнослужащие-спецназовцы обычно являются малоизвестными для большинства граждан, но результаты их работы, в том числе и в тылу врага, говорят сами за себя. Сегодня, чествуя славных воинов в серых беретах, низко кланяемся светлой памяти павших и вспоминаем всех, кто погиб в борьбе за свободу и независимость Украины. Вечная им слава. Спасибо всем военнослужащим и ветеранам Сил специальных операций ВСУ за преданность долгу и родине", – добавил президент.

Ранее новости "Сегодня" показывали фото, как тренируются "морские котики" спецназа ВСУ. Так, например, Силы спецопераций ближний бой в трюме корабля могут вести в замкнутом пространстве и даже во тьме.

Также стало известно, что Силы спецопераций ВСУ готовы выполнять задачи в составе сил НАТО. Впервые подразделение Сил спецопераций ВСУ, которое не является членом Альянса, успешно прошло оценку готовности взаимодействия с силами быстрого реагирования НАТО.

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Зеленский спецназ поздравление силы спецопераций ССО

Источник: Сегодня

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