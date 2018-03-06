Волкер четко объяснил свои слова о ликвидации "ДНР" и "ЛНР"

Американский дипломат рассказал, почему непризнанные республики все еще существуют

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что существование т. н. "ДНР" и "ЛНР" зависит от выполнения Минских соглашений, согласно которым этих образований не должно быть. Об этом он написал в Twitter.

Недавно Волкер говорил, что "Л/ДНР" нужно ликвидировать, а сейчас он четко пояснил, почему республики до сих пор существуют.

"Целью Минских соглашений (подписанных лидерами так называемых "ЛНР/ДНР") является восстановление территориальной целостности Украины и конституционного порядка. Реализация Минска равна роспуску этих незаконных структур. Нежелание расформировать – это нежелание выполнить Минские соглашения", – написал Волкер.

Также он напомнил, что Украина по-прежнему страдает от продолжающейся российской агрессии, в результате которой погибли более 10 тысяч людей.

"Россия не проявила воли в реализации Минских соглашений, напротив, продолжает "подливать масла" в горячую войну на Донбассе. Нет места для ослабления санкций", – заявил американский дипломат.

Сайт "Сегодня" публиковал материал "Дорожная карта Донбасса: на каких условиях возможен мир, и где красные линии для Украины и России", в котором идет речь о процессе урегулирования конфликта.