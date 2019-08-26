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Волкер дал прогноз по деоккупации Крыма: Быстрого движения не увидим

26 августа, 06:25

Американский дипломат напомнил, что советская оккупация стран Балтии продолжалась 50 лет

Фото: @USEmbassyKyiv

Фото: @USEmbassyKyiv

Мировой опыт показывает, что российская оккупация Крыма, как и оккупация стран Балтии Советским Союзом, может продолжаться десятилетиями.

Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил в интервью американскому изданию Public Radio International.

В частности, Волкер указал, что Россия категорически отказывается обсуждать вопрос возвращения Крыма Украине. Такой же была судьба Балтийских стран, захваченных в 1940-м году Советским Союзом в результате подписания пакта с нацистской Германией.

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Соединенные Штаты не признали эту аннексию, выдали декларацию, ставшей известной, как Декларация Веллеса. Но восстановления независимости балтийских стран пришлось ждать еще полвека.

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"Мы не увидим быстрого движения по Крыму, но также никто не собирается принимать, что он принадлежит России. Я бы ожидал, что, в конце концов, он восстановится как часть Украины — это просто продлится очень долго", — заявил Волкер.

Напомним, несколькими днями ранее Волкер заявил, что США готовы присоединиться к переговорам в "нормандском формате".

Новости "Сегодня" также писали, что дипломат считает: для Киева критически важно наладить вещание на оккупированную территорию, поэтому Украина должна дать жителям Крыма доступ к реальной информации.

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Крым ссср Прибалтика деоккупация Волкер

Источник: Информационное сопротивление

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