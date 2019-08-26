Волкер дал прогноз по деоккупации Крыма: Быстрого движения не увидим

Американский дипломат напомнил, что советская оккупация стран Балтии продолжалась 50 лет

Фото: @USEmbassyKyiv

Мировой опыт показывает, что российская оккупация Крыма, как и оккупация стран Балтии Советским Союзом, может продолжаться десятилетиями.

Об этом спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил в интервью американскому изданию Public Radio International.

В частности, Волкер указал, что Россия категорически отказывается обсуждать вопрос возвращения Крыма Украине. Такой же была судьба Балтийских стран, захваченных в 1940-м году Советским Союзом в результате подписания пакта с нацистской Германией.

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Соединенные Штаты не признали эту аннексию, выдали декларацию, ставшей известной, как Декларация Веллеса. Но восстановления независимости балтийских стран пришлось ждать еще полвека.

"Мы не увидим быстрого движения по Крыму, но также никто не собирается принимать, что он принадлежит России. Я бы ожидал, что, в конце концов, он восстановится как часть Украины — это просто продлится очень долго", — заявил Волкер.

Напомним, несколькими днями ранее Волкер заявил, что США готовы присоединиться к переговорам в "нормандском формате".

Новости "Сегодня" также писали, что дипломат считает: для Киева критически важно наладить вещание на оккупированную территорию, поэтому Украина должна дать жителям Крыма доступ к реальной информации.

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