Волкер доходчиво объяснил, почему Украине нужно давать летальное оружие

Спецпредставитель США Курт Волкер, который недавно пообещал Украине еще больше ПТРК Javelin, объяснил иностранным журналистам, что на месте Украине могла оказаться любая страна, и тогда для противостояния агрессии ей тоже нужно было бы помогать вооружением.

Об этом он рассказал на брифинге в Лондоне, передает Крым.Реалии.

На вопрос одного реплику одного из журналистов о якобы разногласиях между США и ЕС в вопросе предоставления оружия Украине, он ответил: "Знаете, я провел много консультаций по всей Европе ‒ в частности с Францией и Германией как лидерами в "нормандском процессе", с пятью постоянными членами Совета безопасности ООН, включая с Британией, с непостоянными членами Совета безопасности, с ЕС, с НАТО... И я не уловил какой-то значительной оппозиции помощи Украине для повышения ее способности к самозащите".

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Волкер четко объяснил, почему Западу стоит помогать Украине в противостоянии российской агрессии.

"Вы должны помнить, что Украина является государством, имеющим конфликт на своей собственной территории. Представьте себе на минутку, что на территории вашей страны ваши солдаты защищают свою территорию в пределах вашей страны, и солдат вашей армии убивают по несколько человек каждую неделю. И это на вашей территории, когда они защищают свою территорию от иностранного агрессора. С такой ситуацией не мирилась бы ни одна страна. Поэтому логично для Украины защищать себя, а другим ‒ помочь ей", ‒ добавил американский дипломат.

22 мая президент Украины Петр Порошенко показал видео первых пусков американских ПТРК Javelin. Президент отметил, что это очень эффективное оборонительное оружие. Также стоит отметить, что стрельбы проводились не по макетам, а по реальным танкам.

Позже глава государства проверил готовность вооруженных сил к боевому использованию ракетного комплекса и рассказал, когда ВСУ применят Javelin на Донбассе. По его словам, предоставленные Украине американцами противотанковые ракетные комплексы будут использоваться в зоне боевых действий в случае полномасштабного наступления со стороны пророссийских боевиков.