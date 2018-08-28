Волкер едет в Украину: эксперты рассказали, чего ждать от визита спецпредставителя Госдепа США

По мнению политологов, американская и украинская стороны будут обсуждать ситуацию на Донбассе. Кроме того, такой визит нужен и самому Волкеру

Специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, который прибудет в Украину 13-16 сентября, будет обсуждать с украинской стороной ситуацию на Донбассе и в Азовском море.

Об этом профессор политологии Киево-Могилянской академии Алексей Гарань заявил в комментарии сайту "Сегодня".

По мнению политолога, поскольку американский дипломат ведет переговоры с помощником президента РФ Владиславом Сурковым по Донбассу, и вскоре между ними состоится очередная встреча, Волкеру необходимо ознакомиться с этим вопросом "на месте" и услышать позицию Украины по этому поводу.

"В России говорят, что идет подготовка к очередной встрече Суркова и Волкера. В этом контексте, я думаю, визит Волкера в Украину нужен для того, чтобы сверить часы, ознакомиться с ситуацией "на месте". Если в ближайшее время будет такая встреча, то для нас важно, чтобы Волкер четко понимал нашу позицию", – объясняет Гарань.

Как считает эксперт, на встрече Волкера с представителями Украины будут обсуждаться вопросы размещения миротворцев и продления закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО.

"Я думаю, что они могут обсуждать перспективы размещения миротворцев, опять-таки в контексте будущих контактов Волкера и Суркова. И, возможно, Волкер еще раз изложит позицию США о продлении действия закона об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО. Мы знаем, что действие этого закона истекает осенью, и оно обычно продлевается на один год. В украинском парламенте сейчас есть очень серьезная позиция по этому поводу, но Волкер считает, он открыто об этом говорил, что лучше продолжить действие этого закона еще на один год, поскольку это покажет, что Украина хочет мира, а Россия – нет, потому что она все равно срывает имплементацию Минских соглашений", – добавляет политолог.

Кроме того, на встрече, по мнению политолога, американская и украинская стороны затронут ситуацию в Азовском море.

"Недавно Волкер давал интервью "Голосу Америки" и отметил, что США очень беспокоит ситуация в Азовском море и в Керченском проливе, поэтому, я думаю, это тоже будет обсуждаться… Волкер сообщил, что если со стороны России произойдет агрессия в Азовском море, то ответ США будет традиционным – усиление санкций и помощь Украине в сфере обороны", – комментирует Гарань.

Директор компании BertaCommunications, сооснователь Украинского института будущего Тарас Березовец также считает, что во время визита Волкера в Украину будет обсуждаться вопрос Донбасса. Кроме того, по мнению специалиста, очередное посещение Волкером Украины связано с его личными интересами и карьерными стремлениями.

"Мои источники в Вашингтоне утверждают, что сейчас идет жесткая конкуренция между двумя дипломатами – Волкером и Болтоном. И источники не исключают того, что Болтона могут отправить в отставку, а на его место назначить Курта Волкера. Так как Трамп любит победителей, Волкеру нужна история успеха, ему надо иметь успешный кейс для того, чтобы претендовать на повышение. Поэтому он сразу же после Болтона приезжает в Украину. После встречи Трампа и Путина в Хельсинки стало понятно, что Россия готова идти на компромиссы по вопросу Донбасса, поэтому, возможно, будут новые предложения. Эту площадку Волкер должен использовать", – говорит Березовец.

Напомним, ранее Курт Волкер приезжал в Украину в мае. Тогда он посетил Донбасс и встретился с командующим Объединенными силами генералом Сергеем Наевым.

Визит спецпредставителя США по Украине на Донбасс взволновал спикера МИД РФ Марию Захарову, и она возмутилась его высказываниям относительно т. н. "ДНР" и "ЛНР". Она заявила, что американский дипломат должен был повлиять на Киев в вопросе выполнения Минских соглашений, вероятно, забыв о нарушениях российской стороной и боевиками перемирия на Донбассе.