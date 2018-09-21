Волкер: Именно Россия нарушила Будапештский меморандум, вторгшись в Украину

Сегодня, 09:30

Американский дипломат объяснил, без чего невозможно урегулирование конфликта на Донбассе

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине
Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине

Спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер четко озвучил, что Россия нарушила Будапештский меморандум, но страны-гаранты безопасности украинцев должны быть больше ответственны за российскую агрессию против Украины.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "112 Украина".

На вопрос о том, стоит ли заменить переговоры по Украине в Минске на возвращение к Будапештскому меморандуму, он сказал, что Минские соглашения не будут выполняться, пока Россия отрицает свою причастность к конфликту.

"Дело в том, что Россия продолжает отрицать свою ответственность в этом конфликте. Москва направляет, контролирует, финансирует силы и эти "народные республики" (т.н. "ДНР и ЛНР"), контролирует их. При этом всячески отрицая любую ответственность. Пока Россия будет стоять на этом, сдвинуться с места невозможно. Что мы пытаемся сделать? Достичь соглашения о миротворческой миссии, которая бы под эгидой ООН заменила российские силы. И это все ради безопасности и ради того, чтобы создать такие условия, в которых могли бы выполняться Минские соглашения", – рассказал Волкер.

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В то же время американский дипломат дал понять, по чьей вине "развалился" Будапештский меморандум, а также настаивает на более плотном участии стран-гарантов в помощи Украине в противостоянии российской агрессии.

"Что касается Будапештского меморандума, я бы хотел, чтобы наша страна, Великобритания, Франция в большей степени были ответственны за агрессию России против Украины. Следует также помнить, что Будапештский меморандум нарушила именно Россия: это она вторглась в Украину. Не США, не Британия, не Франция – именно Россия нарушила государственные границы Украины", – подчеркнул он.

Волкер добавил, что США и дальше будут поддерживать Украину, а сам он будет призывать европейских политиков не забывать об Украине.

Отметим, что страны-гаранты по Будапештскому меморандуму не защитили Украину от российской агрессии, а сама Россия грубо нарушила договоренности. Тем не менее, экс-глава СБУ и Министерства обороны, бывший секретарь СНБО Евгений Марчук четко разъяснил, почему США не защищают Украину от России. По его словам, согласно документу, ни к американцам, ни к другим странам-гарантам не может быть претензий.

В то же время стоит вспомнить оправдания главы МИД РФ Сергея Лаврова, который рассказал, как Россия "выполняет" Будапештский меморандум в отношении Украины. Он считает, что, если Москва не угрожает Украине ядерным оружием, то выполняет условия договора.

Будапештский меморандум в 1994 году подписали Украина, США, Великобритания и Россия. Взамен на то, что Киев отказался от распространения ядерного оружия, другие три страны – США, Британия и РФ – обязались гарантировать Украине безопасность и территориальную целостность. Сайт "Сегодня" выяснил, как происходил отказ Киева от четвертого в мире ядерного потенциала и к чему это привело.
Россия, США, Донбасс, будапештский меморандум , минские соглашения, Волкер

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