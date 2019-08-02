Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,35
27,98

Волкер: Между Путиным и Зеленским нужен прямой контакт

Сегодня, 12:29

Недавний телефонный разговор президентов РФ и Украины сдвинул с мертвой точки и «Минск», и «нормандский формат», напомнили в США

/ Фото: Сегодня

Волкер: Между Путиным и Зеленским нужен прямой контакт https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B8%20%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD Политика Недавний телефонный разговор президентов РФ и Украины сдвинул с мертвой точки и «Минск», и «нормандский формат», напомнили в США

Ситуация с освобождением укркаинских моряков пока непонятна: Киев говорит, что договорились с Москвой, в России – не подтверждают. В то же время спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что для решение этого вопроса обязательно нужен контакт на высшем уровне – между президентом Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.

Такое мнение он высказал в интервью "Тиждень.ua".

Реклама

По его словам, недавний телефонный разговор президентов РФ и Украины сдвинул с мертвой точки и "Минск", и "нормандский формат".

В тренде
В России подтвердили "смерть" ракетного договора с США
Владимир Путин

"Чтобы прийти к согласию, нужен непосредственный контакт между украинским и российским правительствами. Безусловно, есть поддержка со стороны США и партнеров по "нормандскому формату". Но здесь должен быть прямой контакт. Между президентами Путиным и Зеленским недавно состоялся телефонный разговор, и я считаю, что этот шаг помог встречи в "нормандском формате" в Париже (на уровне политических советников – ред.), а затем и переговорам в Минске. Именно так это должно быть. Не думаю, что здесь может помочь участие сторонних игроков. Установление непосредственного контакта между президентами Украины и России, между их представителями, чтобы договориться о дальнейшем развитии событий, – это верный способ добиться положительного результата", – рассказал Волкер.

Как сообщали новости "Сегодня", 11 июля президенты РФ и Украины провели первый телефонный разговор, главной темой которого стала ситуация с украинскими моряками. Позже Зеленский откровенно рассказал о звонке Путину и мощном шаге к прекращению войны на Донбассе.

В свою очередь заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко заявлял, что планируют новые переговоры Зеленского с Путиным ради освобождения украинских моряков, хотя и не назвал даже приблизительной даты. Также Пристайко называл условие для встречи Зеленского и Путина в "нормандском формате". Он отметил, что следующая встреча пройдет без президентов и на это есть причина.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Путин моряки Зеленский Волкер

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Порошенко впервые раскрыл новые детали переговоров по Донбассу в 2014 году
Порошенко впервые раскрыл новые детали переговоров по Донбассу в 2014 годуПолитика
Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента – СМИ
Богдан написал заявление об отставке с должности главы Офиса президента – СМИПолитика
Кто заменит Гройсмана в Кабмине: три кандидата в премьер-министры
Кто заменит Гройсмана в Кабмине: три кандидата в премьер-министрыПолитика
Порошенко назвал главные свои ошибки на посту президента
Порошенко назвал главные свои ошибки на посту президентаПолитика
"Кто главный здесь?": Зеленский в Черкассах устроил новый разнос чиновникамПолитика

Новости партнеров

А вы знаете, какие картины будут стоить миллионы?
А вы знаете, какие картины будут стоить миллионы?
10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
10 вещей, которые нельзя поднимать на улице
15 красавиц российского кино
15 красавиц российского кино
Владельцы монет из СССР могут стать миллиардерами
Владельцы монет из СССР могут стать миллиардерами
Качественные и недорогие мясорубки внушительной мощности
Качественные и недорогие мясорубки внушительной мощности