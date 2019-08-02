Волкер: Между Путиным и Зеленским нужен прямой контакт

Ситуация с освобождением укркаинских моряков пока непонятна: Киев говорит, что договорились с Москвой, в России – не подтверждают. В то же время спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что для решение этого вопроса обязательно нужен контакт на высшем уровне – между президентом Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.
Такое мнение он высказал в интервью "Тиждень.ua".
По его словам, недавний телефонный разговор президентов РФ и Украины сдвинул с мертвой точки и "Минск", и "нормандский формат".
"Чтобы прийти к согласию, нужен непосредственный контакт между украинским и российским правительствами. Безусловно, есть поддержка со стороны США и партнеров по "нормандскому формату". Но здесь должен быть прямой контакт. Между президентами Путиным и Зеленским недавно состоялся телефонный разговор, и я считаю, что этот шаг помог встречи в "нормандском формате" в Париже (на уровне политических советников – ред.), а затем и переговорам в Минске. Именно так это должно быть. Не думаю, что здесь может помочь участие сторонних игроков. Установление непосредственного контакта между президентами Украины и России, между их представителями, чтобы договориться о дальнейшем развитии событий, – это верный способ добиться положительного результата", – рассказал Волкер.
Как сообщали новости "Сегодня", 11 июля президенты РФ и Украины провели первый телефонный разговор, главной темой которого стала ситуация с украинскими моряками. Позже Зеленский откровенно рассказал о звонке Путину и мощном шаге к прекращению войны на Донбассе.
В свою очередь заместитель главы Офиса президента Вадим Пристайко заявлял, что планируют новые переговоры Зеленского с Путиным ради освобождения украинских моряков, хотя и не назвал даже приблизительной даты. Также Пристайко называл условие для встречи Зеленского и Путина в "нормандском формате". Он отметил, что следующая встреча пройдет без президентов и на это есть причина.
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