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Волкер напомним, что Америка не поддерживает ни одного из кандидатов в президенты Украины

Сегодня, 19:42

Также Волкер подчеркнул необходимость выполнения Минских договоренностей

Фото: Getty Images

США не поддерживают ни одного из кандидатов в президенты Украины, но выступают за соблюдение принципов, заявил спецпредставитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Мы приветствуем украинский народ с успешным проведением первого тура выборов президента. Желаем вам успехов в проведении второго тура президентских выборов, а также парламентских осенью. Традиционно США не высказывают поддержку ни одному из кандидатов на выборах, впрочем, выступают за соблюдение принципов", – сказал Волкер в своем видео-обращении на Киевском форуме по безопасности в четверг.

По его словам, США поддерживают Украину в развитии основ демократии, в экономических реформах, в борьбе против коррупции и развитии сильного суверенного безопасного государства.

Говоря о вопросах безопасности, Волкер подчеркнул необходимость выполнения Минских договоренностей.

"По нашему четкому убеждению, Минские соглашения должны быть в полной мере реализованы. До сих пор Россия не проявляла желания это сделать. Но мы и дальше готовы к участию, к тому, чтобы сделать все возможное для содействия переговорам, введению миротворцев, чтобы помочь жителям востока Украины вернуться к мирной жизни", – подчеркнул представитель США.

Он заявил, что США стремятся к проведению переговоров, которые восстановят суверенитет и территориальную целостность Украины в соответствии с Минскими договоренностями.

"Следует также осуществить политические шаги в рамках Минских соглашений. Украина сделала много в этом направлении. И если удастся создать необходимые условия безопасности, мы будем иметь возможность двигаться в таком направлении", – подытожил Волкер.

Напомним, Аваков убежден, что основные риски избирательной кампании уже пройдены. По мнению министра, Украина прошла очень серьезное испытание, проведя первый тур выборов.

Напомним, Порошенко напомнил Зеленскому об угрозе со стороны Путина. Рассоренная после выборов Украина с неопытным президентом – это возможность для агрессора, считает глава государства.

Как мы сообщали, Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Украина" заявил, что целостность Украины должна быть константой и назвал главные шаги по Донбассу. На вопрос, готов ли он вести переговоры с Путиным, Зеленский ответил "Да". "Жертвовать территорией и людьми мы не будем никогда", подчеркивал кандидат в президенты Украины.


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Тег выборы, выборы президента, целостность украины, минские соглашения, Волкер, Выборы президента Украины 2019

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Источник:

Интерфакс-Украина

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