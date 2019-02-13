Волкер назвал цель России в войне против Украины

Из-за российской агрессии в Украине убито больше людей, чем во время Балканской войны, отметил американский дипломат

Курт Волкер. Фото: Getty Images

Волкер назвал цель России в войне против Украины //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3eb/b18/5c63ebb1895da.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3eb/b18/5c63ebb1895da.jpg 2019-02-13T12:07:00+02:00 Политика Из-за российской агрессии в Украине убито больше людей, чем во время Балканской войны, отметил американский дипломат

Своей военной агрессией Россия пытается помешать европейскому курсу Украины и вернуть над ней полный контроль. Однако перед цивилизованным миром стоит цель – восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом заявил спецпредставитель США по украинскому вопросу Курт Волкер во время круглого стола в Институте Мира (Вашингтон, США), передает пресс-служба МВД.

Американский дипломат отметил, что за годы российской агрессии в Украине убито больше людей, чем во время Балканской войны, и наибольшее количество внутренне перемещенных лиц со времен Второй мировой войны.

"Мы все должны обеспечивать безопасность в Европе и не должны позволить менять границы других государств. Россия отрицает свое участие в конфликте, но по нашей информации российские офицеры занимают там руководящие должности, российские контрактники воюют. Кремль постоянно осуществляет разведку на территории Украины, однако утверждает, что участниками конфликта являются Украина и сепаратисты. Нам необходима миротворческая операция. Однако мы четко понимаем, что русские не будут сдаваться и не позволят Украине вернуться на свои временно оккупированные территории. Основная цель РФ – контроль над Украиной и недопущение интеграции в Европу", – сказал Волкер.

Напомним, 12 февраля министр внутренних дел Арсен Аваков во время круглого стола в Институте мира презентовал Стратегию деоккупации Донбасса. Стратегия предусматривает на отдельном выбранном участке оккупированных территорий создать демилитаризованную зону безопасности

В свою очередь Курт Волкер пристыдил Россию за невыполнение договоренностей по Донбассу. По его словам, Москва уже четыре года ежедневно нарушает Минские соглашения: пункты документа "выполняются" Москвой с точностью до наоборот – обстрелы боевики не прекращают, оружие не

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека, количество погибших с начала войны на Донбассе за период с апреля 2014 до конца 2018 года от 12,8 до 13 тысяч человек. По данным миссии, около 3300 погибших – гражданские, 4000 – украинские военнослужащие, 5500 – российские боевики. Кроме того, от 27 до 30 тысяч человек получили ранения во время вооруженного конфликта.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Волкер назвал цель России в войне против Украины". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.