Волкер назвал главное условие для встречи с Сурковым
Американская сторона призывает Москву освободить украинских моряков
Специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявляет, что встречи с российской стороной и помощником президента Российской Федерации Владиславом Сурковым зависят от освобождения украинских моряков, захваченных в ноябре 2018 года. Об этом Волкер сказал во время телефонного брифинга для европейских журналистов, организованного из Брюсселя.
"Мы обменялись несколькими сообщениями примерно на Новый год. И я хочу восстановить наши обсуждения. Как вы знаете, после того, как Россия напала на украинские Военно-морские силы и взяла под стражу моряков, президент Трамп отменил свою встречу с президентом Путиным. И я по этой причине в итоге отменил мою встречу – мое намерение встретиться с Сурковым и другими в Москве в декабре", – заявил Волкер.
"Я очень хотел бы вернуться к делу, и чтобы осуществить это, я надеюсь, что Россия будет действовать безотлагательно, чтобы освободить моряков, и создаст для нас основу для дальнейшего продвижения", – заявил Волкер.
Он добавил, что ему больше нечего сказать по этому поводу, но контакт с российской стороной будет сохраняться.
Ранее Волкер заявил, что Запад рассматривает возможность введения новых санкций против России за агрессию в Керченском проливе, если Москва не освободит захваченных украинских моряков.
Как известно, 25 ноября россияне атаковали украинские военные корабли: суда ФСБ вначале протаранили украинский буксир, а после этого открыли огонь и ранили шестерых украинских моряков. Также был захват кораблей и 24 члена экипажей оказались в заложниках.
Позже так называемые "суды" в Симферополе и Керчи арестовали всех захваченных моряков – им назначили арест сроком в два месяца, а позже их перевезли в Москву, где содержат в СИЗО "Лефортово" и "Матросской тишине".
В Москве суд продлил арест всем 24-м пленным украинским морякам. В итоге защита украинцев пообещала подать апелляцию на решение российского суда.
Как известно, все украинские моряки признали себя военнопленными. Читайте подробней, что известно об украинских пленных моряках в Москве.
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