Волкер назвал одну из умных вещей, которую сделал Зеленский против России

Президент Владимир Зеленский своими мирными шагами по Донбассу загнал Кремль в тупик и не позволил России выйти из-под международного давления.

Об этом рассказал в интервью "Укринформу" бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Несмотря на то, что Украине удалось возродить армию и остановить прямую военную агрессию России, президент РФ Владимир Путин продолжает отрицать любую причастность к вмешательству в Украине и пытается перевести международное давление на Киев, говорит американский дипломат. Кремль постоянно обвиняет Украину в невыполнении минских соглашений, а сам открещивается от ответственности за прекращение огня и выполнению других обязательств.

Однако Зеленский после прихода к власти занял правильную позицию по урегулированию конфликта на Донбассе.

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"Одной из умных вещей, которую сделало нынешнее украинское руководство, президент Зеленский, является то, что он занял четкую позицию, заявив о готовности идти на мирные инициативы, делать шаги вперед. Таким образом он не дал россиянам выйти из-под международного давления и вернул его назад, на Россию, заявив, что Украина готова попробовать продвигаться дальше. Но возникает вопрос – что Москва готова сделать для этого? И я думаю, это сработало", – сказал Волкер.

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В то же время он не верит, что Россия намерена завершить войну против Украины, а нынешняя ситуация для Москвы вполне комфортна.

"Из-за этого все остальные шаги по укреплению Украины – в демократической, политической, экономической сферах, по построению прочного, жизнеспособного и безопасного общества – это то, что сейчас имеет важнейшее значение. Это также продемонстрирует президенту Путину, что продолжать оккупацию части Украины – не стоит того", – подчеркнул дипломат.

Отметим, что Россия цинично жалуется и обвиняет Украину в невыполнении Минских соглашений, хотя сама отказывается выполнять даже первые пункты документа – полное прекращение огня, потом вывод российских войск с территории Донбасса и разоружение боевиков. За эти годы неоднократно объявлялось перемирие, но ни одно из них не придерживались поддерживаемые Россией боевики. Курт Волкер ранее показывал занятную инфографику того, как Россия "выполняет" договоренности по Донбассу.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский заявил, что при подготовке к выборам на всей территории Донбасса обеспечивать безопасность "могут совместные патрули". По его словам, Киев поднимал этот вопрос и на "нормандских" переговорах, и в Минске. Он отмечал, что в такой патруль могли бы входить украинцы, представители временно оккупированных территорий и ОБСЕ. На идею Зеленского отреагировали у Путина.

Выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности

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