Волкер назвал продолжение ареста украинским морякам – попыткой Кремля давить на Зеленского

Задержание моряков было незаконным с самого начала, и они должны быть освобождены сразу, – заявил Волкер

Фото: Курт Волкер / Twitter.

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, чтопродолжение ареста украинским морякам и решение об упрощении процедуры выдачи российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей является попыткой Кремля давить на президента Владимира Зеленского накануне выборов в парламент.

Об этом передает "Голос Америки".

"Задержание моряков было незаконным с самого начала, и они должны быть освобождены сразу. Их атаковали в международных водах и незаконно захватили. Их надо вернуть в семьи как можно скорее. Я убежден, что президент (РФ Владимир – ред) Путин и Россия используют моряков и вопрос с российскими паспортами для того, чтобы создать давление на Зеленского и навредить его предвыборным перспективам", – сказал Волкер.

"Украинцы имеют свое мнение относительно своего выбора. Они также понимают, что такое давление России не сможет победить Украину", – сказал Волкер.

Новости "Сегодня" сообщали, что Украина осудила и выразила решительный протест против решения московского суда продлить арест 24 военнопленных украинских моряков, о чем 17 июля, в день оглашения решения, заявили в украинском МИД.

Напомним, ранее российский омбудсмен Татьяна Москалькова выступила против содержания моряков под стражей, призвав изменить им меру пресечения.

Кроме того, на встрече со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой она обещала обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании украинских политзаключенных и военнопленных, которые удерживаются на территории страны и в аннексированном Крыму.

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