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Волкер назвал решение России по Донбассу подрывом минских договоренностей

Сегодня, 21:12

По словам дипломата, Донбасс – это Украина, а его жители, вне зависимости от того, на каком языке они говорят, украинцы

Фото: Getty Images

Решение России упростить процесс получения гражданства для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) подрывает попытки имплементации минских договоренностей, заявил в среду спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

"Это решение России по выдаче паспортов носит провокационный характер и взято из "оккупационного плана", оно подрывает попытки имплементировать минские договоренности и вернуть Донбасс под контроль Украины", – написал он в Twitter.

"Донбасс – это Украина, а его жители, вне зависимости от того, на каком языке они говорят, украинцы", – подчеркнул американский дипломат.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

Согласно документу, такое право получают лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины.

В свою очередь, Украина призывает Евросоюз оперативно и решительно отреагировать на решение российского президента Владимира Путина упростить процедуру выдачи гражданства РФ жителям временно оккупированных пророссийскими боевиками территорий Донбасса.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко назвал такой шаг Кремля предшествием аннексии украинского Донбасса или создания российского анклава в Украине.


Мы также писали, что в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.

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Тег Россия, Путин, Донбасс, гражданство, паспорт, Волкер

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