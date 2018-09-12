Волкер: Не Украина пришла в Россию – это россияне находятся на украинской территории

Войну на Донбассе начала Россия, которая вторглась на украинскую землю, а теперь тормозит процесс урегулированию конфликта.

Об этом заявил в интервью DW спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

Он сомневается, что после убийства главаря т.н. "ДНР" Александра Захарченко Россия выйдет из переговоров по Донбассу.

"До сих пор я поддерживал контакты со своим российским коллегой (помощником президента РФ Владиславом Сурковым – Ред.). Мы не согласны по очень принципиальным вещам, но, тем не менее, мы по-прежнему поддерживаем контакт. Насколько я знаю, французские и немецкие коллеги тоже остаются на связи (с российским партнером по переговорам – ред.)", – сказал Волкер.

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В то же время американский дипломат считает, что российская сторона, в принципе, не готова к действиям по урегулированию ситуации, и в этом главная проблема.

"Они едва ли сделали что-то в последние несколько лет, чтобы попытаться вернуть региону мир и безопасность. Но они продолжают винить Украину, напоминая, что конфликт происходит на украинской территории. Но ведь не Украина пришла на российскую территорию – это россияне находятся на украинской территории", – подчеркнул он.

Также Курт Волкер прокомментировал "выборы" боевиков на Донбассе. Он считает, что непризнанные республики "ДНР" и "ЛНР" должны исчезнуть, а "выборы", которые они наметили на ноябрь – нелегитимны.