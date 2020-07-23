Волкер: Не вижу возможности переговоров с Россией по Крыму

Американский дипломат не раз слышал от российских чиновников, что Крым даже не обсуждается

Пока Киев раздумывает над новым форматом переговоров по Крыму, бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сейчас не видит предпосылок для международного диалога с Россией относительно деоккупации украинского полуострова.

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Об этом он сказал в интервью "Радио Свобода".

По его словам, выход один – мощное международное давление на Москву.

"Я бы сформулировал это несколько иначе. Я сам говорил об этом с российскими чиновниками, и они отказываются что-то обсуждать. Они говорят: "Нет, проблем нет, Крым – это часть России, здесь не о чем говорить". Я пока не вижу возможности для будущих переговоров, но должно быть мощное международное давление на Россию. Вот здесь нам нужны США, Великобритания, Франция, Германия, а может, и НАТО. Турция действительно важный игрок. Все мы должны постоянно подчеркивать проблему захвата Крыма и усиливать давление на Россию, чтобы она прекратила оккупацию и вернула территорию. Они не собираются обсуждать это сейчас, поэтому мы должны усилить это давление", – сказал Волкер.

Отметим, в России регулярно настаивают на том, что украинский полуостров – это якобы их территория и вопрос деоккупации даже не обсуждается.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскрыл стратегию освобождения Крыма. Он считает, что вопрос деоккупации полуострова нельзя поднимать на минских переговорах. Нужно подтолкнуть Россию к освобождению Крыма.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 года после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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