Волкер объяснил отличие между Путиным и Порошенко

Сегодня, 10:57

Американский дипломат также объяснил, чего добивается хозяин Кремля

Порошенко и Путин. Фото: архив
Порошенко и Путин. Фото: архив

Разница между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным в том, что один хочет что-то сделать для государства, а другой построил авторитарный режим в своей стране и вмешивается в дела соседей.

Такое мнение высказал в интервью телеканалу "112 Украина" спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер.

По его словам, он встречался с российским лидером единственный раз, когда работал в Администрации президента Буша.

"Полагаю, что цель президента Путина – это власть внутри России. Он создал очень мощный авторитарный режим. Также ему нужна власть, чтобы оказывать влияние за пределами России. Кажется, это главное, чего хочет Путин. В то же время Порошенко, по моему мнению, хочет сделать больше для своей страны. У каждого своя точка зрения на политику. Вам может нравиться чья-то политика, может не нравиться, но я думаю, что президент Порошенко больше сосредоточен на том, что можно сделать для государства", – сказал Волкер.

Ранее директор Евразийского центра имени Дину Патричиу "Атлантический совет", экс-посол США в Украине (2003-2006) Джон Хербст рассказывал, что война на Донбассе для Путина труднее, чем для Порошенко. Также он считает позорной ту поддержку, которую Запад оказал Украине в начале российской агрессии.

В свою очередь Петр Порошенко напомнил Путину об обязательствах по Донбассу. Он заявлял, что России предстоит еще выполнить ряд условий по Минским договоренностям, чтобы продвинуться вперед в урегулировании конфликта и перейти к выборам на оккупированных территориях.
Путин, Порошенко, Волкер

Вы сейчас просматриваете новость "Волкер объяснил отличие между Путиным и Порошенко". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

США

фото AFP

На обложке Time Путина превратили в маленькую матрешку

Сегодня, 02:42

Грядущий номер журнала будет посвящен политическим отношениям Москвы и Вашингтона во время президентских выборов США в 2016 году

Политика

Фото: пресс-служба МИД РФ

В Кремле сделали заявление по обмену украинских политзаключенных на осужденных в Украине россиян

Вчера, 18:57

Российский МИД перенаправил администрации президента РФ письмо от 21 осужденного в Украине россиянина с просьбой об обмене 
Загрузка...

Политика

Порошенко в Раде. Фото: twitter.com/poroshenko

Крым отобрали, Скрипалей отравили, а Запад продолжает "заглядывать Путину в душу" – Порошенко

Вчера, 10:59

Первая реакция мира на оккупацию Крыма оказалась на удивление вялой и беззубой, отметил глава государства

США

Фото: gettyimages

Путин пытался убедить Трампа, что в Белом доме существует "заговор" - The Washington Post

Вчера, 01:21

Президент России говорил своему американскому коллеге, что против их дружбы борются некие подчиненные
Загрузка...