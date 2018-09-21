Волкер объяснил отличие между Путиным и Порошенко

Разница между президентами Украины и России Петром Порошенко и Владимиром Путиным в том, что один хочет что-то сделать для государства, а другой построил авторитарный режим в своей стране и вмешивается в дела соседей.

Такое мнение высказал в интервью телеканалу "112 Украина" спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер.

По его словам, он встречался с российским лидером единственный раз, когда работал в Администрации президента Буша.

"Полагаю, что цель президента Путина – это власть внутри России. Он создал очень мощный авторитарный режим. Также ему нужна власть, чтобы оказывать влияние за пределами России. Кажется, это главное, чего хочет Путин. В то же время Порошенко, по моему мнению, хочет сделать больше для своей страны. У каждого своя точка зрения на политику. Вам может нравиться чья-то политика, может не нравиться, но я думаю, что президент Порошенко больше сосредоточен на том, что можно сделать для государства", – сказал Волкер.

Ранее директор Евразийского центра имени Дину Патричиу "Атлантический совет", экс-посол США в Украине (2003-2006) Джон Хербст рассказывал, что война на Донбассе для Путина труднее, чем для Порошенко. Также он считает позорной ту поддержку, которую Запад оказал Украине в начале российской агрессии.

В свою очередь Петр Порошенко напомнил Путину об обязательствах по Донбассу. Он заявлял, что России предстоит еще выполнить ряд условий по Минским договоренностям, чтобы продвинуться вперед в урегулировании конфликта и перейти к выборам на оккупированных территориях.