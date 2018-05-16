Волкер пообещал Украине еще больше Javelin, но с одним условием – СМИ

Парламентарии попросили у американского дипломата еще больше летального оружия для Украины и получили ответ

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Киев может получить новую партию ПТРК Javelin, но при условии принятия закона об антикоррупционном суде и успешной борьбы с коррупцией.

Об этом сообщил агентству РБК-Украина источник в кулуарах парламента.

Американский дипломат провел встречу с представителями политических сил. Отмечается, что на встрече с парламентариями он пообещал еще больше летального оружия для Украины, но поставил условие.

"Во время встречи с Волкером обсуждался ряд вопросов. Представители политических фракций, хотели сказать пару слов благодарности и задать вопрос. Вопрос касался пленных и Javelin. Хотим еще больше Javelin. Нам сказали "дадим вам больше Javelin". Условия: преодоление коррупции, принятие закона об антикоррупционном суде. Есть несколько направлений для парламента: во-первых, сотрудничество по вопросам безопасности, во-вторых, это очищение от коррупции", – сообщил источник.

Как сообщалось, спикер Верховной Рады Андрей Парубий на днях поставил депутатам задачу по принятию решения по Антикоррупционному суду. По его словам, этот вопрос планируется вынести на обсуждение в сессионный зал на следующей пленарной неделе.

Напомним, 30 апреля Петр Порошенко подтвердил, что Javelin уже в прибыли в Украину. Наши военные должны получить 37 пусковых установок и 210 ракет к ним. В свою очередь министр обороны Степан Полторак рассказал, что 2 мая началась практическая подготовка расчетов противотанковых ракетных комплексов.

В то же время заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука говорил, что Украина не сможет их пока использовать на фронте и рассказал об условиях США.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что такое Javelin и как они уничтожают танки. Американский противотанковый комплекс имеет как ряд преимуществ, так и достаточно недостатков. Но в целом это очень грозное оружие, которое способно остановить танковую атаку противника.