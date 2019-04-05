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Волкер: Порошенко сделал больше реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет

Сегодня, 21:17

Волкер отметил, что это действительно демократические выборы

Курт Волкер
Курт Волкер. Фото: AFP
Волкер: Порошенко сделал больше реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/65e/8cc/5c765e8cc0b94.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/65e/8cc/5c765e8cc0b94.jpg Политика Волкер отметил, что это действительно демократические выборы

Выборы в Украине похожи на избирательные процессы во Франции и США, а также на голосование за Brexit в Великобритании. Такое мнение 4 апреля высказал специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер в эфире американского телеканала PBS, – передает "Гордон".

"Украинское общество столкнулось с выбором. Ему нужен кто-то, кто просто идет против истеблишмента, обещая масштабную реформу? Или украинцы хотят кого-то, кто, возможно, разочаровал их в некотором отношении, но сделал больше в реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет и противостоял [президенту России Владимиру] Путину?" – рассказал он.

На уточняющий вопрос журналиста Волкер ответил, что имеет в виду действующего президента Украины Петра Порошенко. Он отметил, что у украинцев на президентских выборах есть альтернатива.

"И что хорошо – это действительно демократические выборы. Мы не знаем, как они закончатся", – подытожил он.

Напомним, 31 марта в Украине прошли очередные президентские выборы. В них приняли участие 39 кандидатов. Явка избирателей составила 63,52%.

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Напомним, что результаты первого тура выборов 2019 планируют объявить уже 7 апреля. В частности, в Центральной избирательной комиссии надеются сделать все необходимые процедуры в течение субботы для того, чтобы в воскресенье объявить результаты выборов.

Как мы уже писали, ЦИК принял на обработку протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования во всех 199 территориальных избирательных округах на очередных выборах президента Украины.

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Тег выборы, мнение, Порошенко, Волкер

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