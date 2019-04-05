Волкер: Порошенко сделал больше реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет

Волкер отметил, что это действительно демократические выборы

Курт Волкер. Фото: AFP

Волкер: Порошенко сделал больше реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/65e/8cc/5c765e8cc0b94.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/65e/8cc/5c765e8cc0b94.jpg 2019-04-05T21:17:00+03:00 Политика Волкер отметил, что это действительно демократические выборы

Выборы в Украине похожи на избирательные процессы во Франции и США, а также на голосование за Brexit в Великобритании. Такое мнение 4 апреля высказал специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер в эфире американского телеканала PBS, – передает "Гордон".



"Украинское общество столкнулось с выбором. Ему нужен кто-то, кто просто идет против истеблишмента, обещая масштабную реформу? Или украинцы хотят кого-то, кто, возможно, разочаровал их в некотором отношении, но сделал больше в реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет и противостоял [президенту России Владимиру] Путину?" – рассказал он.



На уточняющий вопрос журналиста Волкер ответил, что имеет в виду действующего президента Украины Петра Порошенко. Он отметил, что у украинцев на президентских выборах есть альтернатива.



"И что хорошо – это действительно демократические выборы. Мы не знаем, как они закончатся", – подытожил он.



Напомним, 31 марта в Украине прошли очередные президентские выборы. В них приняли участие 39 кандидатов. Явка избирателей составила 63,52%.

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Напомним, что результаты первого тура выборов 2019 планируют объявить уже 7 апреля. В частности, в Центральной избирательной комиссии надеются сделать все необходимые процедуры в течение субботы для того, чтобы в воскресенье объявить результаты выборов.

Как мы уже писали, ЦИК принял на обработку протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования во всех 199 территориальных избирательных округах на очередных выборах президента Украины.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Волкер: Порошенко сделал больше реформ, чем кто-либо другой в Украине за последние 20 лет". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.