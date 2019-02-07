Волкер посоветовал Украине допустить российских наблюдателей на президентские выборы

Волкер подчеркнул, что если наблюдателей из РФ не будет, то выборы можно поставить под сомнения

Фото: AFP

Волкер посоветовал Украине допустить российских наблюдателей на президентские выборы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/31e/a85/5c531ea855e36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/31e/a85/5c531ea855e36.jpg 2019-02-07T10:14:00+02:00 Политика Волкер подчеркнул, что если наблюдателей из РФ не будет, то выборы можно поставить под сомнения

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что украинская сторона должна допустить российских наблюдателей на президентских выборах. Об этом спецпредставитель Госдепартамента написал в своем Twitter.

По его словам, участие российских наблюдателей в составе миссии БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ) поможет общественному признанию результатов выборов.

"Это нормально, если российские наблюдатели (поедут на выборы, – ред.), но под началом БДИПЧ. Никаких игр. Украине необходимо доверять своим собственным демократическим институтам", – отметил Волкер.

Кроме того, Волкер подчеркнул, что в противном случае возникнут основания поставить выборы под сомнение.

В свою очередь, в Центризбиркоме России утверждают, что законопроект, запрещающий гражданам РФ быть наблюдателями на выборах в Украине, который зарегистрирован в Верховной Раде, якобы нарушает международные правовые нормы, так как возможность наблюдения на выборах предусмотрена обязательствами стран, входящих в ОБСЕ.

Как известно, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №9524, которым предлагается на законодательном уровне запретить России присылать наблюдателей на украинские выборы. Инициаторами проекта закона выступил ряд народных депутатов. Очередь ЦИК Украины напомнила иностранным наблюдателям, что Россия признана агрессором, и предупредила иностранные государства и международные организации о тщательном отборе официальных наблюдателей на выборы президента.

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