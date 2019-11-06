Волкер предупреждал Зеленского о "негативном факторе" Джулиани: подробности

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Бывший специальный представитель Соединенных Штатов по Украине Курт Волкер предупреждал украинского президента Владимира Зеленского о "негативном факторе" личного адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани, против которого уже начали расследование. Об этом американский дипломат заявил во время закрытых слушаний по делу об импичменте Трампа, свидетельствует опубликованная стенограмма.

"Я объяснил это президенту Зеленскому и главе Офиса Президента Андрею Богдану, который стоял рядом с ним. И я объяснил, как мне показалось, что существует негативное повествование об Украине, которое противодействует всем хорошим вещам, которые он делает, и что это усиливается с помощью Руди Джулиани. Это является негативным фактором для имиджа Украины в США и способности продвигать двусторонние отношения", – сказал Волкер.

Ранее посол США в Евросоюзе Гордон Сондланд на закрытом заседании трех комитетов Палаты представителей в рамках расследования импичмента президента Дональда Трампа сообщил, что американские чиновники, в том числе и высокопоставленные, должны были обсуждать политику Белого дома по отношению к Украине непосредственно с личным адвокатом президента США Рудольфом Джулиани.

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По его словам, он "гораздо позже" осознал, что Джулиани целенаправленно подталкивает Украину начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера.

Гордон Сондланд утверждает, что его, а также министра энергетики США Рика Перри и спецпредставителя по вопросам Украины Курта Волкера разочаровало такое решение Трампа, но они не могли его не придерживаться.

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Его показания подчеркнули главную роль Джулиани в скандале с Украиной. До того, как состоялся июльский звонок Трампа президенту Украины, Джулиани работал над тем, чтобы убедить Украину провести расследование против Байдена.

Его слова противоречат показаниям заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента, по словам которого, после инаугурации президента Владимира Зеленского Белый дом поручил заниматься Украиной Сондланду, Волкеру и Перри.

Как уже сообщали "Сегодня", поводом для процедуры импичмента Трампа стал скандал после его июльского телефонного разговора с украинским президентом, в котором на последнего якобы оказывалось давление с целью начала расследования в отношении сына Джо Байдена.

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