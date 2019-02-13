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Волкер пристыдил Россию за невыполнение договоренностей по Донбассу

Сегодня, 10:53

Американский дипломат показал инфографику, на которой указываются нарушения Москвой Минских соглашений

Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине
Курт Волкер. Фото: flickr.com/посольство США в Украине.
Волкер пристыдил Россию за невыполнение договоренностей по Донбассу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/3da/d15/5c63dad15eea1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/3da/d15/5c63dad15eea1.jpg Политика Американский дипломат показал инфографику, на которой указываются нарушения Москвой Минских соглашений

Россия уже четыре года ежедневно нарушает Минские соглашения: пункты документа "выполняются" Москвой с точностью до наоборот – обстрелы боевики не прекращают, оружие не отводят. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.

"Четыре года назад Россия подписала Комплекс мероприятий по выполнению Минских соглашений, первый пункт которого было прекращение огня от 14-15 февраля. Примерно через неделю Россия и ее приспешники захватили Дебальцево. И спустя четыре года Россия продолжает ежедневно нарушать Минские соглашения. Время для мира в Украине", – написал он в Twitter

По случаю заседания Совбеза ООН по Минским соглашениям американский дипломат опубликовал инфографику, на которой красноречиво показано, какие условия были в договоренностях, и как их "выполняет" Москва.

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Так, например, первый пункт соглашений предполагает прекращение огня на Донбассе, но вместо этого поддерживаемые Россией боевики продолжают ежедневно обстрелы, что приводит к жертвам и среди мирных жителей.

Вторым пунктом указывается вывод тяжелого вооружения с передовой, а в реальности Россия развернула сотни танков, артиллерию и ракетные системы вблизи линии соприкосновения.

Больше читайте на графике.

Напомним, вчера, 14 февраля, исполнилось четыре года Минским договоренностям. В Минске в ночь на 12 февраля Ангела Меркель, тогдашний президент Франции Франсуа Олланд, Петр Порошенко и Владимир Путин подписали Минские договоренности. И хоть за эти четыре года ни один пункт "Минска" так и не был выполнен, стороны продолжают за них держаться, называя безальтернативными.

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Тег Россия, Донбасс, минские соглашения, Волкер

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