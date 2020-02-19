Волкер прокомментировал стратегию Зеленского по Донбассу

/ Фото: president.gov.ua

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер позитивно оценивает "осторожную" стратегию президента Владимира Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе, несмотря на то, что не делает резких заявлений в адрес страны-оккупанта и не называет на международных переговорах Россию агрессором.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

По его словам, та стратегия, которую выбрал Зеленский на международной арене в вопросе урегулирования конфликта на Донбассе, является очень разумной.

Реклама

"Ее смысл – показать миру, что Украина стремится решить конфликт. Что вы хотите мира, готовы вести переговоры, видите пространство для компромисса. Что вы готовы встречаться, хотите обмена заключенными, что вы действуете очень проактивно. Я считаю, что это разумная тактика, потому что она создает предохранитель обвинениям в адрес Украины. Вы же прекрасно знаете, что есть тенденция, особенно в некоторых западноевропейских столицах, обвинять Украину, а не Россию. Обвинять Киев – это же проще, чем бороться с Москвой. А действия Зеленского не позволяют этому произойти", – сказал Волкер.

Американский дипломат указал на важность, чтобы эта стратегия имела разумные границы и не привела к уступкам в отношении России.

В тренде Путин дал явный намек властям Украины: аналитик о наступлении на Донбассе

"Готовность к диалогу не должна привести к мысли о том, что проблема – в Украине. Нужно очень четкое понимание того, что должна делать Россия для выполнения Минских договоренностей. И у меня есть впечатление, что у Киева есть такое понимание … Я не думаю, что Россия планирует уходить с Донбасса когда-либо в обозримом будущем. И поэтому сейчас Украине важно установить четкое позиционирование в конфликте с РФ. Вы должны предотвратить новую агрессию, сохранять давление на Россию, и в то же время развивать Украину как современное демократическое государство", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", секретарь СНБО Алексей Данилов в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" заявил, что Зеленский делает все, чтобы закончить войну. Он пообещал, что Украина не будет уступать свои территории и суверенитет.

Смотрите также в сюжете об эскалации на Донбассе и заявлениях президента Украины по этому поводу:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама