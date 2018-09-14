Волкер провел закрытую встречу с руководством Рады: появились детали

Обсуждали план действий по восстановлению территориальной целостности и мира в Украине

Специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер встретился главой украинского парламента и лидерами фракций. Общались за закрытыми дверями. По словам одного из участников встречи Олега Ляшко, обсуждали план действий по восстановлению территориальной целостности и мира в Украине. В частности речь шла о миротворческой миссии, о вопросах разминирования, соцзащите и гуманитарной помощи жителям Донбасса. Также обсуждали общую стратегию в вопросе строительства "Северного потока-2".

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем Соединенных Штатов Америки Куртом Волкером, на которой стороны обсудили продолжение санкционной политики против России.

Ранее Волкер назвал объявленные донбасскими боевиками выборы нелегитимными и нарушающими логику "минского процесса".

Кроме того, недавно спецпредставитель Госдепа подтвердил, что выступит на 15-й ежегодной конференции "Ялтинская европейская стратегия" (YES).

Напомним, что на встрече в начале этого месяца украинский президент Петр Порошенко обсудил с Куртом Волкером ситуацию на востоке Украины и координацию шагов по деоккупации Донбасса.