Волкер расказал в Белом доме о впечатлениях от инаугурации Зеленского

Волкер заявил, что существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США

Курт Волкер. Фото: AFP

Волкер и другие члены американской делегации сообщили администрации главы США Дональда Трампа о впечатлениях от инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

"Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки в Украину на инаугурацию президента Зеленского. Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США", – написал Волкер в микроблоге Twitter.

Ранее Волкер заявил, что США поддерживают право украинцев на определение своего будущего. Также он отметил, что "США никогда не поступятся правами украинского народа на переговорах".

Также в последнее время много ходит много разговоров о будущих возможных контактах новоизбранного президента Украины с хозяином Кремля. Волкер поддерживает возможный диалог Зеленского с Путиным и объяснил, почему. Американский дипломат считает, что, если Зеленский пойдет на уступки Москвы и начнет "торговать" территориями, то украинцы резко изменят к нему отношение.

Напомним, как рассказывал в интервью сайту "Сегодня" бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу, нападение России на Украину – одна из главных проблем НАТО за 70 лет. По его словам, вторжением в Крым и на Донбасс Москва разрушила идею о стратегическом партнерстве.

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