Волкер расказал в Белом доме о впечатлениях от инаугурации Зеленского
Волкер заявил, что существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США
Волкер и другие члены американской делегации сообщили администрации главы США Дональда Трампа о впечатлениях от инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.
"Секретарь Перри, посол Сондланд, сенатор Джонсон и я проинформировали Белый дом о впечатлениях от нашей поездки в Украину на инаугурацию президента Зеленского. Существует окно возможностей для продвижения общих интересов Украины и США", – написал Волкер в микроблоге Twitter.
Ранее Волкер заявил, что США поддерживают право украинцев на определение своего будущего. Также он отметил, что "США никогда не поступятся правами украинского народа на переговорах".
Также в последнее время много ходит много разговоров о будущих возможных контактах новоизбранного президента Украины с хозяином Кремля. Волкер поддерживает возможный диалог Зеленского с Путиным и объяснил, почему. Американский дипломат считает, что, если Зеленский пойдет на уступки Москвы и начнет "торговать" территориями, то украинцы резко изменят к нему отношение.
Напомним, как рассказывал в интервью сайту "Сегодня" бывший заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу, нападение России на Украину – одна из главных проблем НАТО за 70 лет. По его словам, вторжением в Крым и на Донбасс Москва разрушила идею о стратегическом партнерстве.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Волкер расказал в Белом доме о впечатлениях от инаугурации Зеленского". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко встретился с Волкером и передал ему орден Ярослава Мудрого
Волкер заверил, что США остаются бок о бок с Украиной
Волкер поблагодарил Климкина за сотрудничество
Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины отреагировал на решение украинского министра
Россия должна позволить реинтегрировать Донбасс обратно под контроль Украины – Волкер
За последние пять лет российские боевики и ставленники России сделали жизнь людей на Донбассе хуже
США поддерживают украинцев в определении своего будущего – Волкер
США никогда не поступятся правами украинского народа на переговорах