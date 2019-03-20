Волкер рассказал, как США могут помочь Украине в процессе освобождения заложников

Волкер акцентировал внимание, в частности, на украинских моряках, которых Россия захватила в плен вместе с тремя кораблями

Фото: AFP

Волкер рассказал, как США могут помочь Украине в процессе освобождения заложников //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/31e/a85/5c531ea855e36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/31e/a85/5c531ea855e36.jpg 2019-03-20T21:40:00+02:00 Политика Волкер акцентировал внимание, в частности, на украинских моряках, которых Россия захватила в плен вместе с тремя кораблями

Спецпредставитель США Курт Волкер выразил надежду, что российская сторона начнет освобождать украинских заложников и пленных уже после выборов президента Украины.

Об этом он сказал в кулуарах конференции "Поддержка свободного демократического развития Украины", которая прошла в среду в Конгрессе США, сообщает Укринформ.

"Мы проводим прямые дискуссии с россиянами, так же как и наши европейские союзники", – отметил он.

В то же время Волкер акцентировал внимание, в частности, на украинских моряках, которых Россия захватила в плен вместе с тремя кораблями в ноябре прошлого года.

"Россияне четко заявили, что они не освободят моряков, которых они захватили, до того момента, пока не пройдут президентские выборы в Украине", – подчеркнул представитель американского правительства.

По его словам, тот факт, что этих людей Россия держит фактически в заложниках, огорчает и тревожит.

"Мы, конечно, надеемся, что как только (в Украине – ред.) пройдут президентские выборы, россияне действительно освободят их по возможности как можно скорее", – отметил Волкер.

Он добавил, что это также могло бы создать возможности для дальнейшего диалога с россиянами для урегулирования ситуации.

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.

Между тем, российская сторона категорически отказывается обсуждать требования Украины по освобождению захваченных в Черном море украинских моряков.

Также стало известно, что российский суд назначил психолого-психиатрическую экспертизу уже 22 военнопленным украинским морякам.

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