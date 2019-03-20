Волкер рассказал, как США могут помочь Украине в процессе освобождения заложников
Волкер акцентировал внимание, в частности, на украинских моряках, которых Россия захватила в плен вместе с тремя кораблями
Спецпредставитель США Курт Волкер выразил надежду, что российская сторона начнет освобождать украинских заложников и пленных уже после выборов президента Украины.
Об этом он сказал в кулуарах конференции "Поддержка свободного демократического развития Украины", которая прошла в среду в Конгрессе США, сообщает Укринформ.
"Мы проводим прямые дискуссии с россиянами, так же как и наши европейские союзники", – отметил он.
В то же время Волкер акцентировал внимание, в частности, на украинских моряках, которых Россия захватила в плен вместе с тремя кораблями в ноябре прошлого года.
"Россияне четко заявили, что они не освободят моряков, которых они захватили, до того момента, пока не пройдут президентские выборы в Украине", – подчеркнул представитель американского правительства.
По его словам, тот факт, что этих людей Россия держит фактически в заложниках, огорчает и тревожит.
"Мы, конечно, надеемся, что как только (в Украине – ред.) пройдут президентские выборы, россияне действительно освободят их по возможности как можно скорее", – отметил Волкер.
Он добавил, что это также могло бы создать возможности для дальнейшего диалога с россиянами для урегулирования ситуации.
Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.
Между тем, российская сторона категорически отказывается обсуждать требования Украины по освобождению захваченных в Черном море украинских моряков.
Также стало известно, что российский суд назначил психолого-психиатрическую экспертизу уже 22 военнопленным украинским морякам.
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