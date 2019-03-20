Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,85
УКР
Главная Больше  Новости политики

Волкер рассказал, как США могут помочь Украине в процессе освобождения заложников

Сегодня, 21:40

Волкер акцентировал внимание, в частности, на украинских моряках, которых Россия захватила в плен вместе с тремя кораблями

Фото: AFP
Волкер рассказал, как США могут помочь Украине в процессе освобождения заложников //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/31e/a85/5c531ea855e36.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/31e/a85/5c531ea855e36.jpg Политика Волкер акцентировал внимание, в частности, на украинских моряках, которых Россия захватила в плен вместе с тремя кораблями

Спецпредставитель США Курт Волкер выразил надежду, что российская сторона начнет освобождать украинских заложников и пленных уже после выборов президента Украины.

Об этом он сказал в кулуарах конференции "Поддержка свободного демократического развития Украины", которая прошла в среду в Конгрессе США, сообщает Укринформ.

"Мы проводим прямые дискуссии с россиянами, так же как и наши европейские союзники", – отметил он.

В то же время Волкер акцентировал внимание, в частности, на украинских моряках, которых Россия захватила в плен вместе с тремя кораблями в ноябре прошлого года.

"Россияне четко заявили, что они не освободят моряков, которых они захватили, до того момента, пока не пройдут президентские выборы в Украине", – подчеркнул представитель американского правительства.

По его словам, тот факт, что этих людей Россия держит фактически в заложниках, огорчает и тревожит.

"Мы, конечно, надеемся, что как только (в Украине – ред.) пройдут президентские выборы, россияне действительно освободят их по возможности как можно скорее", – отметил Волкер.

Он добавил, что это также могло бы создать возможности для дальнейшего диалога с россиянами для урегулирования ситуации.

Ранее специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер потребовал у России немедленно освободить украинских моряков.

Между тем, российская сторона категорически отказывается обсуждать требования Украины по освобождению захваченных в Черном море украинских моряков. 

Также стало известно, что российский суд назначил психолого-психиатрическую экспертизу уже 22 военнопленным украинским морякам.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Россия, выборы, освобождение, Волкер, пленные моряки

Вы сейчас просматриваете новость " Волкер рассказал, как США могут помочь Украине в процессе освобождения заложников". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Денисова раскрыла подробности операции пленному моряку в России

Вчера, 17:18

Врачи извлекли осколки и сшили сухожилия левой руки, сообщила украинский омбудсмен

В России прооперировали раненого украинского моряка

Вчера, 13:28

Есть надежда, что рука будет спасена, функции восстановятся в полном объеме, сообщил адвокат

В России отправляют на психиатрическую экспертизу еще одного украинского моряка

18 марта, 22:36

18 марта прохождение психолого-психиатрической экспертизы назначили капитану 2-го ранга Денису Гриценко

В Европейском парламенте покажут фильм "Заложники Путина"

18 марта, 11:25

Показ ленты польских кинорежиссеров Божедара Паика и Петра Малиновского состоится на заседании в Брюсселе

Здоровья, стойкости и возвращения домой: адвокат тепло поздравил пленного моряка с днем рождения

16 марта, 14:29

Капитан-лейтенант ВМСУ Сергей Попов почти четыре месяца пребывает за решеткой

За Крым и пленных моряков: Канада ввела новые санкции против России

15 марта, 18:45

Канадский МИД внес в санкционный список более 100 российских граждан и 15 компаний

Каким бизнесом владеет Лев Лещенко

Превзошел самого себя: муж Алены Мозговой очаровал Тину Кароль

Алла Пугачева прокомментировала смерть Юлии Началовой

Анна Седокова опозорилась в Сети с фотошопом в бассейне

"Одно предсказание сбылось": Моисеев назвал дату своей смерти

Разведенная Ани Лорак заговорила о любви (фото)

В Украине хотят расконсервировать еще один аэропорт

«Накануне родов муж сказал, чтобы я шла к черту с ребенком»

Вор в законе Гули начал войну в РФ

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Вчера, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Какой теперь будет школа: предметы по выбору для школьников и педагогическая интернатура для учителей

Вчера, 07:00

Педагоги уйдут от стандартов, ученики смогут заниматься дома и сдавать тесты дважды в год

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

18 марта, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Каким будет урожай-2019: эксперты дали прогноз в связи с начавшейся посевной

18 марта, 07:00

Вызреть зерновым и крупяным могут помешать засуха и ветры

Каким бизнесом владеет Лев Лещенко

Врачи рассказали историю болезни Юлии Началовой

MARUV пригласили на концерт для организаторов съезда Евровидения