Волкер рассказал, когда Донбасс перейдет под контроль Украины

Благодаря миротворческой миссии ООН Донбасс будет передан под международный контроль. На их введение понадобиться несколько месяцев, после чего должны быть местные выборы – примерно через 6 месяцев после прихода "голубых касок". И только потом Украина получит регион под свой контроль. Об этом рассказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute.

По его словам, после прихода миротворцев, контроль над Донбассом Россия должна будет передать ООН. Американский дипломат отметил, что этот процесс должен проходить в привязке к Минским соглашениям, в частности проведение местных выборов, амнистия, особый статус для региона.

"И затем переход под украинский контроль. Сроки еще только предстоит на самом деле закрепить – сколько для этого понадобится времени", – сказал Волкер.

Он отметил, что развертывание миротворцев ООН в Украине может занять несколько месяцев, и несколько месяцев на проведение выборов.

"Может потребоваться еще 6 месяцев для организации местных выборов. С того момента, как пройдут выборы, и они будут подтверждены как свободные и справедливые, начнется переходный период", – подчеркнул Волкер.

Американский дипломат указал на позитивные шаги по выполнению Минских соглашений Украиной.

"Вы видели – Верховная Рада уже приняла законодательство, которое предлагает особый статус востока Украины, и недавно в октябре продлила его. Поэтому это уже находится на повестке дня, существует очевидная готовность сделать это", – сказал Волкер и добавил, что документ по амнистии уже лежит у президента, который ждет выполнения договоренностей Россией.

Напомним, в рамках этой же дискуссии в Гудзонском университете США Волкер назвал страны, которые лучше всего подойдут для отправки миротворцев на Донбасс. По словам американского дипломата, это должны быть страны с должным военным потенциалом, имеющие опыт в миротворчестве и не являющиеся членами НАТО.

Отметим, недавно президент России Владимир Путин пошел на уступку по Донбассу. Российский лидер согласился на то, чтоб Донбасс перешел под международный контроль с помощью миротворцев. Хотя ранее Москва настаивала, что миссия ООН может быть максимум в качестве охраны для наблюдателей ОБСЕ.