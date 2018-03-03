Волкер рассказал, когда Донбасс перейдет под контроль Украины
Американский дипломат объяснил, как будет проходить процесс передачи оккупированных территорий Киеву
Благодаря миротворческой миссии ООН Донбасс будет передан под международный контроль. На их введение понадобиться несколько месяцев, после чего должны быть местные выборы – примерно через 6 месяцев после прихода "голубых касок". И только потом Украина получит регион под свой контроль. Об этом рассказал спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время панельной дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute.
По его словам, после прихода миротворцев, контроль над Донбассом Россия должна будет передать ООН. Американский дипломат отметил, что этот процесс должен проходить в привязке к Минским соглашениям, в частности проведение местных выборов, амнистия, особый статус для региона.
"И затем переход под украинский контроль. Сроки еще только предстоит на самом деле закрепить – сколько для этого понадобится времени", – сказал Волкер.
Он отметил, что развертывание миротворцев ООН в Украине может занять несколько месяцев, и несколько месяцев на проведение выборов.
"Может потребоваться еще 6 месяцев для организации местных выборов. С того момента, как пройдут выборы, и они будут подтверждены как свободные и справедливые, начнется переходный период", – подчеркнул Волкер.
Американский дипломат указал на позитивные шаги по выполнению Минских соглашений Украиной.
"Вы видели – Верховная Рада уже приняла законодательство, которое предлагает особый статус востока Украины, и недавно в октябре продлила его. Поэтому это уже находится на повестке дня, существует очевидная готовность сделать это", – сказал Волкер и добавил, что документ по амнистии уже лежит у президента, который ждет выполнения договоренностей Россией.
Напомним, в рамках этой же дискуссии в Гудзонском университете США Волкер назвал страны, которые лучше всего подойдут для отправки миротворцев на Донбасс. По словам американского дипломата, это должны быть страны с должным военным потенциалом, имеющие опыт в миротворчестве и не являющиеся членами НАТО.
Отметим, недавно президент России Владимир Путин пошел на уступку по Донбассу. Российский лидер согласился на то, чтоб Донбасс перешел под международный контроль с помощью миротворцев. Хотя ранее Москва настаивала, что миссия ООН может быть максимум в качестве охраны для наблюдателей ОБСЕ.
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